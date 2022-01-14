Мошенники вышли на новый уровень: теперь омичи могут остаться без жилья

На уловки мошенников попадаются всего 20% пожилых людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«С вашего счета совершен перевод денежных средств в Белгородскую область», - подобные звонки из якобы банка получал чуть ли не каждый житель Омской области. Но ключевое слово здесь «якобы». Что звонят мошенники понять сразу сложно. В этот момент жертва полностью доверяется специалисту финансовой организации. Ведь на кону личные сбережения. Как не попасть в лапы киберпреступников в эксклюзивном интервью КП.Омск рассказал заместитель начальника омского управления уголовного розыска, полковник полиции Владимир Белов.

Дистанционные преступления

В 2021 году в Омской области совершено почти 24 тыс. всех преступлений. Из них 5,5 тыс. - дистанционные. Сюда можно отнести кражи и мошенничества, произведенные с помощью звонков или через интернет. Последних за минувший год зарегистрировано 2909.

ТОП-3 киберпреступлений

Схемы обманов у всех на слуху. Позвонили из банка, сообщили о каком-то действии на лицевом счёте. Например, о совершенном переводе средств незнакомому человеку. И здесь по накатанной. Злоумышленники требуют данные карты и код из смс-сообщения. Окутанная паникой жертва передаёт всю требуемую информацию.

Но попадаются и более бдительные омичи. Доверившись сотруднику полиции, который просит помочь следствию в спецоперации по поимки интернет-преступников. Вряд ли кто откажет, ведь это на благо Родины. Да и номер телефона совпадает с тем, что указан на сайте УМВД. Эта схема связана с подменой номера абонента. Такие звонки могут поступать и от банков.

- Подобного рода ситуации, которые инсценируют преступники, в реальной жизни минимизированы на 99,9%. - объясняет Владимир Белов. – Если вам звонят сотрудники полиции и рассказывают, что вы будет участвовать в спецоперации - никогда не верьте. Согласно закону об оперативно-розыскной деятельности, мы не имеем права привлекать гражданских лиц.

Частные объявления о продаже на популярных торговых площадках тоже являются лакомым кусочкам для преступников. На эту уловку в прошлом году попались почти 2 тыс. омичей. Схема проста: покупатель звонит из другого года и хочет купить товар. В ходе разговора у продавца узнают все необходимые данные карты и собеседник пропадает. Вместе с деньгами.

Чистая психология

Торопят с принятием решения, не дают время спокойно обдумать. Страх потерять собственные сбережения в такие моменты преобладает над здравым смыслом. На этом и выигрывают мошенники. По данным омской полиции, в 2021 году с помощью обманных действий омичи потеряли более 663 млн рублей. Главный совет от специалистов, подходить к вопросу с «холодной головой».

- Если вам позвонили от имени банка, прервите разговор и сами наберите номер горячей линии. Он указан на вашей карте. Важно не перезванивать ответным вызовом – так вы вновь попадёте к мошенникам. Также не спешите переходить по ссылкам из сообщений «от банка» - есть риск попасть на фишинговый сайт или получить файл с вирусом, - рекомендует заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.

Остаться без квартиры или 16 млн рублей

В прошлом году в Омске был зарегистрирован новый способ обмана. Омич остался без квартиры. Как говорят сотрудники, схема пришла из Москвы. Жертве сообщают, что её жильё выставлено на продажу. Путём психологического давления и вопреки здравому смыслу пока ещё владелец собственности экстренно сам продаёт квартиру по заниженной цене. Позже, полученные средства переводит мошенникам.

На добровольную передачу средств в 2021 году попался еще один житель Омска. 16 млн рублей он инвестировал в финансовую пирамиду, которая, как и полагается в мошеннических схемах, - рухнула.

В омской полиции говорят, что доля дистанционных преступлений в минувшем году снизилась. Но увеличилась их степень тяжести. Поэтому омичей просят включать бдительность и о всех случаях возможных махинаций незамедлительно сообщать в соответствующие органы.