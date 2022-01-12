На ремонт двух федеральных трасс в Омской области потратят более миллиарда рублей

Работы по расширению трассы Р-402 стартовали в 2021 году Фото: Виктория МИНАЕВА

Сибуправдор объявил торги на строительство дорог на трассах Р-254, известной как Челябинск-Новосибирск, и Р-402 - трасса на Тюмень. Подрядчик должен выполнить работы по расширению дорожного полотна до четырёх полос.

На протяжении 4,5 км на участка км 816+950 – км 821+300 Южного обхода Омска автодороги Р-254 необходимо провести работы по увеличению полос. С двух до четырех. С установкой разделительных барьерных ограждений. Также подрядчик должен установить линии освещения и провести ремонт водопропускных труб.

Кроме того, на двух участках этой же трассы - км 790+450 – км 791+738 и км 795+431 – км 799+500 будут разделены встречные транспортные потоки с помощью барьерных ограждений.

Что касается второго направления, здесь - на участке 8,7 км автодороги Р-402 км 589+000 - км 597+657 в границах Любинского и Омского районов, помимо расширения дорожного полотна, необходимо обустроить площадку отдыха для водителей, пункт весогабаритного контроля и двухуровневую транспортную развязку. В районе посёлка Камышловский, согласно лоту, требуется установить светофоры и остановки общественного транспорта.

По информации Сибуправдора, срок реализации проектов капитального ремонта – 2022-2023 годы. Также в планах ведомства в ближайшие несколько лет довести до параметров 4-х полос участки трасс Р-402, Р-254 и А-320 (Черлакский тракт) общей протяженностью 167 км.

К слову, общая стоимость лотов, объявленных Сибуправдором, составила более миллиарда рублей.