В Омск на пару дней пришло долгожданное потепление
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омск пришло долгожданное потепление. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, комфортная для зимних прогулок погода простоит в городе на протяжение двух дней: 3 и 4 января.
Так, в понедельник, 3 января, в столице региона ожидается в светлое время суток от -10 до -5 градусов. Ночью похолодает до -8. Возможен небольшой снег.
На следующий день, 4 января, днем будет около -5 градусов. Синоптики предупреждают о выпадении мокрого снега и гололедице, поэтому горожанам стоит быть осторожными. В темное время суток температура понизится до -17 градусов.
5 числа днем вновь похолодает до -16. Однако будет стоять ясная и солнечная погода. После заката ожидается до -24 градусов.
6 января днем столбики термометров опустятся до -18 градусов в дневное время и покажут -17 градусов ночью. Возможен небольшой снег.
В пятницу, 7 января, вновь потеплеет до 7 днем и до -6 ночью. Возможен небольшой снег.
В субботу ожидается около 0 градусов в светлое время суток и до -5 ночью. Пройдет снег.
Завершатся праздничные выходные небольшим похолоданием: до -6 днем и -17 ночью. Возможны небольшие осадки.