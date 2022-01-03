В Омск на пару дней пришло долгожданное потепление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омск пришло долгожданное потепление. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, комфортная для зимних прогулок погода простоит в городе на протяжение двух дней: 3 и 4 января.

Так, в понедельник, 3 января, в столице региона ожидается в светлое время суток от -10 до -5 градусов. Ночью похолодает до -8. Возможен небольшой снег.

На следующий день, 4 января, днем будет около -5 градусов. Синоптики предупреждают о выпадении мокрого снега и гололедице, поэтому горожанам стоит быть осторожными. В темное время суток температура понизится до -17 градусов.

5 числа днем вновь похолодает до -16. Однако будет стоять ясная и солнечная погода. После заката ожидается до -24 градусов.

6 января днем столбики термометров опустятся до -18 градусов в дневное время и покажут -17 градусов ночью. Возможен небольшой снег.

В пятницу, 7 января, вновь потеплеет до 7 днем и до -6 ночью. Возможен небольшой снег.

В субботу ожидается около 0 градусов в светлое время суток и до -5 ночью. Пройдет снег.

Завершатся праздничные выходные небольшим похолоданием: до -6 днем и -17 ночью. Возможны небольшие осадки.