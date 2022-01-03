Омская крепость приглашает омичей на экскурсии и спектакли

Омичей все каникулы ждет праздничная программа Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 по 9 января на территории Омской крепости (здание «Казарма дисциплинарных рот 1833 г.», ул. Партизанская, дом 5 а, лит. У) проходит интересная программа, которая включает увлекательные экскурсии и необычные спектакли. Все мероприятия будут проходить в корпусах крепости. Будет тепло, уютно и очень празднично.

С 16:00 омичам предлагаются следующие интересные экскурсии:

– «Освоение Сибири служилыми людьми». Экскурсия проводится военно-историческим клубом «Служилые люди», в рамках которой можно познакомиться с историей освоения Сибири, узнать о ратном деле и посмотреть на реконструкции. Участники экскурсии смогут почувствовать себя воинами той эпохи, примерив костюм служилого человека XVII века, постреляв из лука и освоив начальные уроки фехтования.

– «Подвиг 1612 года». 4 ноября — День народного единства, и это большой праздник для России. Но все ли знают, почему? В чем были истинные причины Смутного времени, что такое на самом деле день народного единства, какова была жизнь служилого человека того времени — об этом и многом другом смогут узнать участники данной экскурсии.

– «3 локации, 3 эпохи». В ходе экскурсии омичи смогут посетить следующие локации: XVII век: служилые люди Сибири; XVIII век: военные реформы Петра I; XIX век: 1812 Ширванский полк; участие сибиряков в Бородинском сражении с Наполеоном.

– «Мой папа – богатырь». Индивидуальная семейная экскурсия (до 6 человек). Во время экскурсии идёт подробный рассказ об одежде и оружии XVII века; параллельно проводится интерактив: папу - главу семейства одевают в полный костюм служилого человека Сибири XVII века.

– «Прогулки по Омской крепости». В рамках экскурсии омичи смогут узнать об истории создания первой и второй Омской крепости, зданиях и постройках, возведённых на её территории, быте и культуре людей, живших здесь с конца XVIII века до середины XIX века. Варианты проведения экскурсии: в выставочном зале — проводится у экспозиции; на территории Омской крепости — проводится в пешеходно-лекционной и интерактивной форме.

Кроме того, в Омской крепости вниманию омичей представлена выставка «Прииртышские древности: увлекательная археология Тары».

Выставка посвящена важным историческим исследованиям, в центре которых находится служилый человек Сибири (сословие, присоединившее Западную Сибирь к Российскому государству в конце XVI - первой трети XVII веков). На выставке размещено более 300 подлинных исторических артефактов, около 100 предметов - исторических реконструкций, выполненных омскими реконструкторами клуба «Служилые люди Сибири».

Кроме того с 3 по 9 января для омичей на территории Омской крепости (здание «Казарма дисциплинарных рот 1833 г.» ул. Партизанская, дом 5 а, лит. У) пройдут спектакли:

– 3, 5, 7, 9 января в 18:00 – спектакль «Кочевое Рождество»;

– 4, 6, 8 января 18:00: спектакль «Репка»

С 1 по 9 января в 19:00, 20:00 – премьера спектакля «Сказки у камина»

Внимание! Спектакли и экскурсии проводятся по предварительной записи по телефону: 95-70-52.