«Шутки кончились - готовься к кошмару!»: Омич добился штрафа для коллекторов, угрожавших из-за долга

Омич пожаловался на коллекторов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В настоящий ад превратили жизнь омича коллекторы. Сибиряк взял деньги в долг, но вовремя отдать не сумел. В итоге его начали засыпать оскорбительными сообщениями представители микрофинансовой организации. Мужчину изводили звонками и СМС с разных номеров.

Суть их сводилась к одному: коллекторы требовали вернуть долг. В выражениях не стеснялись: заемщика оскорбляли, унижали, а также угрожали расправой ему и его родственникам.

- Вот лишь некоторые из примеров поступавших омичу сообщений незаконного содержания: «Ты думаешь, что про тебя забыли? Ты ошибаешься… Верни долг сейчас, чтобы потом не жалеть о том, что мы сделаем», «что «…» может произойти с твоими близкими, нас не волнует» или «…В выходные поедем к твоим соседям «...» Шутки кончились, теперь Мы будем действовать! Готовься к кошмару…», - рассказали в федеральной службе судебных приставов Омской области.

Вот такие сообщения получал омич от выбивал денег. ФОТО: Федеральная служба судебных приставов Омской области

В итоге омич пожаловался на кредиторов. Он признался, что всерьез опасается этих угроз. К делу подключились приставы, которые и регулируют деятельность коллекторских агентств. Он предоставил скриншоты оскорбительных сообщений. В ведомстве быстро выяснили: указанные сообщения направлялись сотрудниками ООО «Ценность». Компания использует коммерческие обозначения «Мишка», «Мишка Мани» и «MishkaMoney». На эти организации жители Омска уже жаловались неоднократно. Самое интересное, что коллекторы не успокоились даже после заявления омича в службу судебных приставов. Они прислали омичу вот такое сообщение:

- Обиженный ты! Думаешь, если напишешь жалобы во все инстанции, то от тебя отстанут? Ты жестоко ошибаешься! Мы будем передавать твои данные от одного черного коллекторского агентства к другому, пока ты не отдашь долг. А что за это время произойдет с твоими родными, нас не волнует. Взысканием долгов занимаются разные люди, в том числе и психически нездоровые, и освободившиеся из мест лишения свободы. Они могут быть совсем рядом с тобой и пойдут на все ради денег, - написали отповедь должнику коллекторы.

Приставы нашли ряд нарушений законов в деятельности организации, отправлявшей оскорбительные сообщения. Они смогли добиться штрафа для выбивал денег.

- В результате рассмотрения дела об административном правонарушении Центральный районный суд г. Омска признал ООО МКК «Ценность» виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей. Попытка компании обжаловать вынесенный вердикт осталась без удовлетворения, - рассказали подробности в пресс-службе омских приставов.

В результате рассмотрения дела об административном правонарушении Центральный районный суд г. Омска признал ООО МКК «Ценность» виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей. Попытка компании обжаловать вынесенный вердикт осталась без удовлетворения.