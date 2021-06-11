Партия «Новые люди» и Сардана Авксентьева предложили решения экологических проблем Омска

Народный мэр города на вечной мерзлоте

Сардана Авксентьева известна как «народный мэр». Заняв должность главы Якутска в 2018 году, чиновница приняла ряд решений, которые бурно приветствовали в народе: городская администрация продала дорогие внедорожники из собственного автопарка, а вырученные средства направила на выплату долгов муниципальных предприятий и организацию работы социального такси. За 2,5 года своей работы глава Якутска сделала бесплатным проезд для детей из малоимущих семей, а затем – из поселков.

В городе во время ее работы началось строительство дорог, по объемам беспрецедентное со времен СССР.

– Когда я приступила к работе, к национальном рейтинге по прозрачности госзакупок Якутия была на 33-м месте. В декабре 2020 года – на одиннадцатом, – говорит о своих достижениях Авксентьева.

Успешность и популярность бывшая мэр объясняет тем, что для нее жители города – работодатели, которые нанимают сити-менеджера.

– Прямые выборы – «краеугольный камень», вокруг которого строится нормальное городское сообщество, – говорит Сардана Владимировна. – Потому что когда жители сами выбирают мэра, то система управления медленно поворачивается к людям. Интересы и ценности смещаются в сторону того, как (в самом хорошем смысле) помочь людям..

В кабинетах и «на земле»

В декабре 2020 года Сардана Авксентьева в своем Instagram заявила о том, что покидает должность: якутские онкологи успешно выполнили две операции и категорически запретили политику заниматься деятельностью, связанной со стрессом. Жители города избрали новым главой человека из ее команды – первого заместителя.

– Команда продолжает работать по тем приоритетам, которые мы с ними расставили. Мы каждый день с ними созваниваемся. Иногда у меня складывается ощущение, будто я детей одних дома оставила, – шутит экс-градоначальница.

В 50 лет она стала думать, чем заниматься, и в этот момент политику поступило предложение председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева стать экспертом по региональной политике. Сегодня Сардана Авксентьева много ездит по России, встречается с общественниками и сторонниками партии.

– Все, что рождается в «высоких» кабинетах и оторвано от земли, не всегда жизнеспособно, – говорит «народный мэр». – Человеческая жизнь достаточно коротка, и жить хочется в хороших, благоустроенных городах. Хочется, чтобы каждый день каждому человеку приносил радость. С утра мы встаем, выходим в родной двор, идем по улице… И то, что мы там видим, может нас порадовать или огорчить. Поэтому я считаю первоочередной задачей в работе властей в любом населенном пункте – от сел до городов-миллионников – их благоустройство.

«Омичи должны знать, каким воздухом они дышат»

Политик встретилась с общественниками и экологами, обсудила с ними наиболее острые для нашего города вопросы – экологические проблемы. Известная уроженка Якутии побывала в дендрологическом парке.

– То, что я успела увидеть, говорит об огромной работе предыдущих поколений: огромное множество деревьев, выращенных по сути в степи, – это, конечно, большое наследство, которое вы получили.

По итогам встречи было решено, что в Омске будет создана рабочая группа из экспертов Омска, которая совместно с Новыми людьми предложит конструктивные решения по решению экологических проблем. Сибирские общественники и Новые люди согласовали несколько важных направлений, по которым запланировали совместную работу. Первое – остановить вырубку деревьев. Второе – связаться с Санкт-Петербургским институтом, который проводил в нашем городе исследование атмосферного воздуха на превышение ПДК по отдельным показателям. Результаты этих исследований нигде не были опубликованы, поэтому у общественников и омичей возникли вопросы.

– Жители города должны знать, каким воздухом они дышат, – подчеркнула известная гостья из Якутска.