Николай Бирюков: «Хочу показать омичам все грани жизни»

- В преддверии государственного праздника Российской Федерации мне бы хотелось обратиться к омичам и жителям районов области. Уважаемые земляки, с праздником! Только в наших руках хорошее воспитание и культура, только от нас зависит будущее региона, только мы способны пронести сквозь время патриотизм и заботу друг о друге. Мы вместе. Я уверен, вы готовы к лучшему и вы достойны лучшего. Давайте гордиться своей страной и малой родиной не только 9 мая и 12 июня, пусть это станет ежедневной традицией. Россия – сильное, крепкое и могущественное государство. А Омская область – богатый, красивый и перспективный регион. Я желаю всем омичам и жителям области веры в себя, в свое Отечество и в лучшее будущее, - обратился с поздравлением Николай Бирюков.

Известный омский бизнесмен, директор ООО «Пэтсиб», никогда не скрывал своего желания работать на благо Омской области. Как руководитель предприятия, он заботится о комфортных и безопасных условиях для сотрудников, своевременном повышении заработной платы. Николай Бирюков, как коренной омич, не понаслышке знает об экологических проблемах города. Со своей стороны делает производство наименее вредным: компания утилизирует опасные отходы, перерабатывает вторсырье и реализует его в дальнейшей работе.

Николай Бирюков, воспитывая трех сыновей, всегда старался поддерживать начинания юных омичей. Вместе с партнерами он успешно помогал частным благотворительным фондам, позже родилась идея учредить собственный фонд.

- Я учредил Благотворительный Фонд поддержки социальных инициатив «МЫ ВМЕСТЕ». Работаем в рамках приоритетных направлений: экология, развитие детского и юношеского творчества, патриотизм, связь поколений, спорт и пропаганда здорового образа жизни. Я часто вижу креативных и талантливых молодых людей. Многим не хватает организационной, финансовой, консультативной поддержки. Если существующих мер недостаточно, я готов восполнить этот пробел, - отметил учредитель Фонда «МЫ ВМЕСТЕ» Николай Бирюков.

Фонд с первых месяцев существования стал площадкой для талантливых и решительных жителей Омска и области. Уже есть успешно реализованные проекты. Например, эко-проект «Чистый день». Команда Фонда во главе с учредителем приезжала на различные территории региона, чтобы помочь справиться с последствиями зимы. Необычные субботники прошли на базе омских Гимназии №75 и Гимназии №139, реабилитационного центра для несовершеннолетних Одесского района, озера Караката Полтавского района, дома детского творчества Одесского района.

- Мы не просто приехали и позвали учеников на уборку территории, мы сделали так, что им самим стало интересно. Такого формата в Омской области еще не было – необычный субботник. С нами приезжали аниматоры. Они с первых минут заряжали ребят на работу: громкая музыка, песни, шутки, танцевальные флешмобы. Больше всего запомнился конкурс на количество собранных мешков с мусором. Я никогда не видел такого азарта во время уборки. Эко-проект «Чистый день» однозначно прошел успешно, - поделился впечатлениями Николай Бирюков.

Необычные эко-субботники оценили также педагоги, администрация учреждений, главы сельских поселений. В дар от Фонда «МЫ ВМЕСТЕ» все участники получили призы: фирменные кепки, футболки, дождевики, сладости. В пользование учреждениям – полезный инвентарь: лопаты, грабли, перчатки.

Еще один проект Фонда «МЫ ВМЕСТЕ» стартовал 1 июня – региональный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе». Первый отборочный этап прошел в Марьяновском районе. Заявки подали более 70 участников. На сцене местного ДК выступали самые талантливые артисты района. Номера оценивало профессиональное жюри. Николай Бирюков пригласил именитых омских деятелей культуры.

- После всех отборочных этапов в финале нас ждет большой гала-концерт. Он пройдет в Омске. Мы привезем самые лучшие выступления из каждого района-участника. Финишируем в начале сентября. Хочется зарядить ребят на учебный год. Я под большим впечатлением от отборочного в Марьяновке. Уже хочется посмотреть, что приготовили другие районы, - рассказал инициатор конкурса-фестиваля «Мы вместе» Николай Бирюков.

Призовой фонд масштабного культурного проекта – 1 000 000 рублей. Учредитель, впрочем, не планирует останавливаться на достигнутом. Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» готовит проект, направленный на сближение города и районов области. «Город и село: мы вместе» - это программа, которая позволит урбанизировать сельчан, а горожанам показать, как проходит жизнь за пределами «миллионника».

- Сегодня между Омском и районами – пропасть. Нельзя не замечать, что сельчане и горожане не едины. Конечно, у них разные и быт, и работа. Однако, мы все – жители Омской области. И мы должны понимать друг друга, не на словах, но на деле, поэтому я хочу показать ребятам все грани жизни, - рассказал о планах Николай Бирюков.

Работая над проектами Благотворительного Фонда «МЫ ВМЕСТЕ», еще лучше видны проблемы области: низкий уровень жизни, маленькая заработная плата, отсутствие перспектив в регионе. По данным Омскстата, область регулярно показывает рекорды по миграционной убыли. Последняя информация: за первые три месяца 2021 года регион покинули 11 534 жителя, а приехали 9 696 человек.

В сравнении с соседними регионами, Омская область сильно отстает по миграционным показателям. Так, например, Тюмень и Новосибирск стабильно демонстрируют прирост населения, если верить данным Росстата.

- Люди, в частности мои друзья и партнеры, уезжают, потому что не видят будущего для себя и своей семьи. Действительно в Омской области остро ощущается недостаток финансирования. Большой процент налогов уходит в центр России. При этом федеральных субсидий для покрытия расходов нам не хватает. Бюджетная обеспеченность региона низкая, как показывают статистики. Я уверен, Омской области нужно бороться за свой бюджет. Это возможно на уровне федерального парламента, - подчеркивает предприниматель и общественник Николай Бирюков.

Продвигать законодательные инициативы для решения реальных проблем омичей – это новая высота, которую планирует покорить Николай Бирюков. Он обращается к жителям Омской области: «Я вижу, что вы готовы к изменениям. Я знаю, что вас волнует. Мы вместе сможем вывести наш регион на новый уровень».