В Омске 9 июня из-за ремонта труб более 700 домов останутся без воды

Отключение планируют на целые сутки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Омске уже начался период отключения горячей воды. Многие прямо сейчас переживают непростые две недели, но вот остаться без воды совсем - неприятное испытание в любое время. А с таким придется столкнуться многим омичам уже завтра, 9 июня.

О работах на двух водорпроводах сообщили в пресс-службе "ОмскВодвоканала" Там будут менять запорную арматуру. бычно такие работы оставляют на день без воды максимум по нескольку десятков домов, но в этот раз адресов гораздо больше. Около 700 многоквартирных домов в Ленинском округе будут обесточены. Отключение, как сообщили в компании, начнется с полуночи и продлится до 23:00. Получается, что без воды дома останутся практически на сути.

Публикуем полный список адресов, где отключат воду:

- 18 Военный городок: 222, 161, 166, 165, 171, 172, 175, 176, 187, 226;

- 3 Молодежная: 2б к.3, 2а, 2, 2д, 2 к.1;

- 6 Шинная, 91;

- 4 Транспортная: 59, 59/1, 60, 60/1, 56, 54, 52, 50, 42б, 42а, 40а, 11, 11/1, 36а, 36в, 36б,34, 32, 1а, 3, 9, 7, 5, 10, 12, 14, 15, 2, 2а, 2б, 2а/3, 2а к.3, 34а;

- Б. Цемента: 3, 1, 2, 14, 10, 8, 6, 10а, 6а, 6б, 6в;

- Запорожская: 6, 7, 10, 8, 9, 1, 2;

- Комсомольский городок: 8, 21, 6а, 5а, 5, 4, 3а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а;

- 1 я Промышленная: 2, 4;

- Баранова, 2а;

- 5 Рабочая: 4а, 70, 70а, 70б, 68, 85, 66, 64, 66а, 85а, 83;

- Краснопресненская: 1, 3, 5, 4, 4а, 6, 6а;

- Кирова: 3, 5, 5 А, 7, 9, 7а, 47б, 47а, 47, 49, 49/2, 49/1, 4, 4/2, 6, 6/2, 8, 8/2, 10, 10/2, 12, 14, 14/2, 16/2, 18а, 16 к.3, 18, 18/1, 18/1а, 18/2, 20/2, 20, 22, 22/2, 22/3, 22/1, 20/1б, 20/1г, 51, 53, 26а, 26, 24, 28, 24а, 24/1;

- 30 Рабочая, 14а;

- 34 Рабочая: 9а, 15;

- 21 Рабочая, 60а;

- 22 Рабочая, 80;

- 1-я Военная, 5, 5а, 5/1, 5/2, 5/1а, 7, 7 к.1.

- Б. Хмельницкого, 238, 234, 236.

- 2-я Военная, 19, 2.

- Харьковская, 2, 2а, 2/1, 3 к.1, 5, 7, 9, 11, 11/2, 15, 15а, 17, 19, 19/2, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/1, 172.

- 25-я Рабочая, 110, 125, 125/1, 58.

- 31-я Рабочая, 1а, 1б, 1а лит Н, 1а/1.

- Свободы, 43, 45, 47, 54.

- 20-я Рабочая, 73, 75.

- 15-я Рабочая, 5, 24, 90, 88, 102а, 102.

- 27-я Рабочая, 37, 39, 56б, 52.

- 4-я Железнодорожная, 12, 10, 8, 6, 4, 7, 9.

- 1-я Железнодорожная, 1/6, 1а, 1б, 1, 1/1, 18/1, 20, 18, 40, 40/1, 5.

- 19-я Рабочая, 81, 83, 129, 127, 125, 90, 88, 86, 84, 84а, 90а.

- 17-я Рабочая, 89а, 89, 91а, 91б, 91в, 99, 91, 110, 112, 101, 101в, 101/1.

- 2-я Железнодорожная, 1а, 1, 3, 5.

- 3-я Железнодорожная, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 18, 12, 14, 12а, 12в, 20, 22а, 24а, 22, 24, 10а, 26/1, 26, 28.

- Моторная, 15, 15/1, 13, 11, 9, 7б, 5, 3, 1/1, 1, 4, 6, 9, 14, 16, 16, 10, 10/1, 10/2, 6/2, 6/1.

- Машиностроительная 10, 81, 5/1, 5.

- Фрезерная, 40.

- Светловская, 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14.

- Шакурова, 4, 9, 5, 3/1, 3, 7, 6, 6/1, 8/3, 8, 8/1, 8/2, 12, 10.

- Игоря Мишина, 8.

- Вострецова,7/3, 7, 7/1, 7/2, 5/2, 5/1, 3, 3/1, 3/2, 4, 2, 1, 1/1, 6.

- 5 Станционная, 5.

- Усадебная, 13.

- 4 Станционная, 24.

- 1 Путевая, 100.

- 5 Путевая, 12.

- 2 Путевой пер, 7, 6, 4.

- Целинная, 4, 2.

- Новокирпичная, 13, 5, 11, 5/1, 11/1, 3/13, 1, 1/1, ½.

- Молодогвардейская, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 10/1, 11, 11/2, 10/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 32/1, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 33/1, 37, 39, 41, 43, 47, 1, 43, 49, 51, 53, 55, 57.

- К. Заслонова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19.

- Волго-Донская, 10, 29, 27, 25, 23, 6, 4, 2, 8/3, 8/1, 8/2, 8а, 15.

- Ишимская, 1, 1а, 2, 2/1, 3,4, 4/1, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26.

- Батумская, 26, 27, 20, 18, 16,10, 2, 4, 6, 24, 28/1, 28, 26а, 38/3, 38/1, 38/2, 32, 30, 34, 40,

40/1 ,41, 1/4, 1/3, 1/1, 1/5, 1/2, 49.

- Маргелова, 3/1, 47, 48, 139, 140, 148, 152, 154, 158, 159, 176, 176/1, 176/2, 177, 181, 182, 190, 192, 194, 194/1, 207, 226, 237, 238, 238/1, 239, 239/2, 244, 266, 279, 289, 300, 344, 353, 353б, 353/1, 353/2, 354, 357, 390, 391, 392, 393, 394, 400, 400/1.

- 6 Станционная, 1, 2 к2, 2/1, 2/3, 2/3а, 2/4, 2/5, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 39, 39а, 63, 67, 69, 82, 100, 110, 121, 147/3, 149, 161, 161/1, В/часть по 6 Станционной.

- Гашека, 2, 4, 4/2, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20/1, 20, 22, 24, 26, 17, 19, 15/2, 15/1, 15, 13/2, 11/2, 11, 11/1, 13/1, 20/1, 5, 5/2, 3/2, 3/1, 3, 3/3, 9, 1, 1/1.

- Сибирский пр., 1, 2, 2г, 2/1, 2/4, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 12а, 12, 14, 15, 20/2, 20/1, 18, 27.

- Машиностроительная, 81, 1.

- ВНС – 334, 335.

- Молодова, 24, 22, 20, 16, 12/1, 12, 10, 8, 6.

- 1 Станционная, 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 5, 9, 9/1, 108а

- 1 Ленинградская, 27, 9а, 33, 31.

- 2 Ленинградская, 24, 26, 22/1.

- 3 Ленинградская, 50, 50 к. 4, 50а, 50 к. 1, 50 к. 2, 50б, 43, 43/1, 41, 46, 45.

- 3 Станционная, 69, 71, 82, 84, 86.

-7 Кирпичный поселок.

- 6 Ленинградская, 6, 8, 1.

- 5 Станционная, 105.

- пос. Дальний: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

- пос. Булатова: ул. Осипова: 37, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59.

- пос. Птицефабрика: 47, 48, 40, 50, 51, 52, 1, 7, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 43, 44, 45.

- пос. Морозовка.

- 14 Чередовая, 2, 4, 6, 8, 6а, 4а, 55, 57;

- ТПК, 11, 13, 15, 9, 12, 8/1, 8, 6, 7.

- Д. Бедного, 107, 152/3, 152/1, 152.

- Сали Катык, 1, 2, 3.

- Виталия Суровикина, 3.

- 13 Комсомольская, 1, 61, 1/4, 1, 3, 1/1, 1/2.

- Полторацкого, 64.

Запастись водой для хозяйственных нужд лучше заранее, а вот питьевую можно будет получить на 3-й Железнодорожной около дома №11 с 6:00 до окончания работ, на улице Кирова около дома №2 с 9:00 до окончания работ и на 6-й Станционной у дома №25 с 9:00 до окончания работ.