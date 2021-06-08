Блага ЖКХ или головная боль жильцов?

Котлинский П.Т.

Разинков В.А.

Тема ЖКХ – вечная и неисчерпаемая. Пока человек живет в многоквартирных домах, у него возникают самые разные проблемы. Вот, например, как чистить вентиляцию и кондиционер? Стоит ли устанавливать на кухне вытяжку? Кому доверить работы? Какая ответственность грозит за неисправное газовое оборудование? Как не попасть в руки газовщиков-мошенников? На эти и другие вопросы омичей ответили директор ООО «ОмскГаз» Павел Котлинский и заместитель директора ООО «Экспертный центр промышленной безопасности» Виталий Разинков.

– В доме перестала работать вентиляция по стояку, в квартире пахнет едой, которую готовят соседи, окна запотевают. Можно ли очистить вентиляцию и как это сделать? Кто должен платить за работу специалистам?

– Это общедомовое имущество, за его техническое состояние и прочистку отвечает управляющая компания, ТСЖ.

Чтобы узнать точно, что вентиляция не работает, нужно правильно проверять ее. Разница температур в квартире и на улице должна быть не меньше 13 градусов, иначе показания будут некорректными. При проведении замеров необходимо приоткрыть форточку.

Прочистка начинается с того, что специалист замеряет анемометром скорость воздушного потока в вентиляционном канале – без притока воздуха и с притоком (при открытом окне). Если в этих случаях потока воздуха нет, специалист ищет причину. Сначала обследуют канал из квартиры с помощью эндоскопа или камеры, далее – уже общедомовой канал. Вертикальные каналы могут быть засорены строительным мусором, отходами жизнедеятельности птиц, и.т.д.

Работа естественной вентиляции невозможна без притока воздуха, установка пластиковых окон и герметичных дверей блокирует приток воздуха, из-за чего появляется влажность в помещении, плесень, запотевание окон.

– Планирую ремонт на кухне и хочу установить вытяжку. На что нужно обратить внимание?

– В большинстве жилых домов предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция квартир, установка вытяжных систем нежелательна, ввиду того, что пропускная способность вентиляционных шахт не рассчитана на их установку, вытяжка нарушает работу всей системы вентиляции по стояку. Если все-таки на кухне установлена вытяжка, необходимо оставить вентиляционное окно, для естественной вентиляции и пользоваться ей в режиме приоткрытого окна.

– Подруга заказала в компании очистку внутридомовой вентиляции. Заглянув после работ в нее, она поняла, что стала жертвой обмана: тяга в вентиляционном канале не появилась. Как не попасться на уловки мошенников?

– Обращайтесь в свою управляющую компанию либо в специализированную организацию, которая имеет профессиональное оборудование, поверенные приборы, аттестованных специалистов. Наши сотрудники всегда подтверждают эффективность работы вентиляционных каналов показаниями приборов и визуально. При необходимости могут сделать расчет воздухообмена на соответствие нормативным требованиям.

– В нашей квартире кондиционер стоит уже 3 года. Со временем стала замечать, что при его включении, появляется неприятный запах, практически сразу начинаю чихать. Как часто его нужно почистить? Можно ли это сделать самостоятельно?

– Очистку и дезинфекцию внутреннего блока нужно проводить хотя бы раз в год, лучше – в начале летнего сезона. На наружном блоке, на улице, также собирается грязь, пыль, тополиный пух, поэтому его тоже желательно чистить хотя бы раз в сезон.

Доверьте работу специалистам. Они чистят фильтры, обрабатывают дезинфекционным раствором, вскрывают люк с проводкой и подтягивают соединения, контакты. Проверяют уровень фреона, проводят дозаправку. Наружный блок очищается парогенератором или специальной установкой.

– У нас стоит старая плита, купили новую. Можем ли мы ее сами заменить?

– Самостоятельная замена, и ремонт газового оборудования категорически запрещен! Вы должны позвонить в ту газовую службу, которая вас обслуживает, или аналогичную специализированную организацию.

– Купили квартиру с дизайнерским ремонтом и обнаружили, что труба, по которой подается газ, закрыта стеновыми панелями. Обязаны ли мы ее освободить?

– Скрытая прокладка газопровода внутри жилых помещений запрещена! Закрытые газопроводы, спрятанные краны и счетчики газа все красиво, но надо понимать, что все это сильно мешает и ограничивает возможность работников газовой службы при выполнении ими работ по техническому обслуживанию или диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а в некоторых случаях и вовсе делает это невозможным. Должен быть обеспечен доступ для осмотра, ремонта газопровода.

– Полгода назад приобрели жилье. Когда с проверкой пришла работница газовой компании, сказала, что вентиль на газовой трубе нужно заменить – он старый и на нем нет ручки для перекрытия газа. Мы не можем это сделать, потому, как для работ нужно разобрать весь кухонный гарнитур. Обязаны ли мы менять вентиль, в какой срок и грозит ли нам за нарушение, допустим, штраф?

– Использование неисправного газового оборудования запрещено. Отсутствие ручки на кране опуска означает, что устройство вышло из строя.

Согласно «Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально–бытовых нужд» вы обязаны, уходя из дома больше чем на 24часа, перекрыть кран на опуске. Если в квартире стоит запах газа, произошла утечка газа, вы первым делом должны перекрыть запорную арматуру на газовой плите и на опуске, но без ручки не можете этого сделать.

Те случаи, когда собственник жилья не выполняет требования, игнорирует уведомления и предписания, не предоставляет доступ к оборудованию, попадают под действие Кодекса об административных правонарушениях. Нарушителям грозят штрафы на сумму до 5 тысяч рублей. Газ – это благо, но и большая опасность!

– Недавно в дом пришла женщина и представилась работником газовой службы, проверила трубу на кухне, нашла на ней ржавчину и предложила заменить «по акции» – подешевле. Как понять, что мне предлагают услуги не мошенники и им можно доверить работы?

– После фразы «со скидкой» уже можно почувствовать подвох. Организации, легально работающие в этом бизнесе, предлагают и без того низкие цены.

Ваше первое действие – позвонить в управляющую компанию и спросить, с какой компанией заключен договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Все другие организации работать в доме уже не имеют права.

Как правило, перед приходом обслуживающих дом специалистов на подъезде вывешивается объявление. Хотя шарлатаны и здесь подстраиваются. В названии этих компаний присутствуют слова – «городская», «газовая», тут же печать большая – это вводит жильцов в заблуждение. Эту информацию тоже легко проверить: нужно позвонить в управляющую компанию, узнать, с какой организацией заключен договор на обслуживание и работает ли она в вашем доме сегодня.

СПРАВКА

ООО «Омскгаз» специализируется на обслуживании внутридомового газового оборудования. Компания сотрудничает с 18 управляющими компаниями и ежегодно обслуживает 28 тысяч квартир.

ООО «Экспертный центр промышленной безопасности» занимается обслуживанием, очисткой внутридомовой вентиляции, кондиционеров. Сегодня организация работает с порядка 40 УК и ТСЖ. По заключенным договорам предприятие обслуживает внутридомовую вентиляцию в 54 тысячах квартир. Профессионалы, работающие в «ЭЦПБ», проверяют системы вентиляции трижды в год: зимой, весной и осенью перед отопительным сезоном.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

ООО «Омскгаз» – 35-35-04.

ООО «Экспертный центр промышленной безопасности» – 56-64-50.