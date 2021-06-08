Стало известно, когда в Омск вернется жара

Почувствовать летнюю жару омичи смогут только на следующей неделе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Омске продолжает удивлять большими перепадами. Несколько недель 30-градусная жара сменялась похолоданием и ливнями. На этой неделе тенденция, судя по прогнозам, сохранится. В начале недели солнце прогрело воздух практически до +30, но уже в середине, по сообщениям Обь-Ирышского УГМС, температура снова понизится, по ночам даже ожидают заморозки до -5 градусов. Холоднее всего будет в пятницу, 11 июня. Синоптики обещают всего +16 градусов днем, а ночью +4, местами до -5. Зато неделя пройдет преимущественно без осадков.

В выходные температура начнет понемногу повышаться, но большого тепла ждать не стоит. Максимальная температура в воскресенье, 13 июня, не поднимется выше +22 градусов. К тому же пойдет дождь.

Обильные осадки передают и на понедельник, 14 июня, но будет уже значительно теплее, до +26 градусов. После этого осадки закончатся, и в Омск снова придет жара. Днем температуру прогнозируют около +30 градусов всю следующую неделю. Будет облачно, но без осадков.