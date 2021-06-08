В Омске открылся пляж европейского уровня

С наступлением лета многие из нас мечтают об отдыхе и поездке на море, но не всем это по карману. Однако теперь испытать все прелести пляжного отдыха можно не покидая Омск – 1 июня в «Парке на Кольцевой» открылся новый комфортный пляжный комплекс под открытым небом.

- Идея создать такую зону отдыха возникла по примеру наших соседей-новосибирцев, где таких пляжей несколько и все они пользуются популярностью у горожан, - рассказывает соучредитель «Парка на Кольцевой» Павел Оркиш. – Как известно, в Омске много солнечных дней в году и в жаркие летние дни люди стремятся отдохнуть у воды, а качество воды в Иртыше оставляет желать лучшего, да и плавание в реке часто небезопасно. Поэтому мы решили сделать хорошую курортную зону, которая выглядела бы по-южному и по-морскому, чтобы человек мог провести весь день на солнце в комфортных условиях, отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями.

Отдых в «Парке наКольцевой» омичи успели оценить еще в прошлом году, когда здесь появились уютные беседки с мангальными зонами, где можно было весело провести выходные в компании друзей, а также условия для активного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе – футбольное поле, теннисный корт и тренажеры. А теперь к этим развлечениям добавился еще и самый настоящий пляж. Здесь есть все, чтобы расслабиться – на территории более 3000 кв.м расположилась летняя терраса с двумя летними бассейнами – взрослым и детским, шезлонгами, зонтиками от солнца, теневыми навесами, детской игровой площадкой, кабинками для переодевания, шкафчиками для хранения вещей, душевыми и фудкортом.

Территория пляжа очень живописна. Находиться здесь одно удовольствие - пышная зелень окружает парк, а территория благоустроена по-европейски комфортно: аккуратный зеленый газон, ухоженные, вымощенные тротуарной плиткой дорожки.

Безусловно, главным центром притяжения отдыхающих на пляже парка являются открытые бассейны с подогреваемой водой. Современная система водоподготовки «Пляжа на Кольцевой» позволяет поддерживать температуру на необходимом уровне круглосуточно и обеспечивать высокое качество воды. Ведь прежде чем попасть в бассейн, вода проходит через современную систему очистки, фильтруется с помощью ультрафиолета и обеззараживается на станции химдозации, где тщательно контролируется содержание хлора, чтобы оно было минимальным. Кроме того, ежедневно перед открытием воду в бассейнах водолазы чистят от мелкого мусора, а поверхность пылесосится с помощью специальных приспособлений. Так что плескаться в этой воде можно совершенно не опасаясь за здоровье, а, напротив, лишь укрепляя его.

Отдых на свежем воздухе, как известно, способствует хорошему аппетиту и поэтому на пляже к услугам отдыхающих две площадки, где можно подкрепиться, – фудкорт и салат-бар.

- Концепция нашего меню основывается на принципах здорового питания, - рассказывает шеф-повар Влад Маценко. – С другой стороны, сибиряки традиционно любят мясо, а оно, приготовленное на огне и свежем воздухе, является особым лакомством и удовольствием. Поэтому мы разделили две площадки: на открытом воздухе оставили фудкорт, где на большом трехметровом мангале будут жариться шашлыки, чтобы обеспечить едой большое количество людей. Здесь же будут готовить бургеры, закуски, наггетсы и многое другое, чем так любят перекусить люди, находясь на свежем воздухе. А в крытой зоне располагается салат-бар, в меню котором присутствуют различные салаты, заправки, микрозелень. Особенная фишка этого салат-бара в том, что можно составить салат по своему вкусу и желанию. Кроме того, в меню бара – смузи и освежающие напитки, которыми так приятно утолить жажду в жару.

В пляжной зоне «Парк на Кольцевой» все продумано так, чтобы омичи могли максимально комфортно и безопасно провести время. Ведь отдых рядом с водой и на воде - это всегда удовольствие и отличное времяпрепровождение! В жаркие летние дни пляж станет отличным спасением от городской духоты.

На посещение пляжной зоны действует гибкая система тарифов: основные, специальные и льготные, с которыми можно ознакомиться на страничках парка в соцсетях https://vk.com/parkkolcevoi и https://www.instagram.com/park_na_kolcevoi/ , а дети до 5 лет проходят бесплатно.

Адрес «Парка на Кольцевой»: ул. 2-я Кольцевая, 19/9.

На заметку

Пляжная зона «Парка на Кольцевой» включает в себя:

Взрослый бассейн: 25 м на 10 м, глубина 1 м 35 см. Температура воды 28°С, в солнечные дни 30°С

Детский бассейн: 6 м на 12 м, глубина 0,6 м. Температура воды 30°С, в солнечные дни 32°С

540 шезлонгов

Фудкорт с напитками, мороженным, попкорном и кукурузой Детская игровая площадка

Душевые

Кабинки для переодевания и шкафчики для хранения вещей.