Что полезно знать наследникам об оформлении наследства

Достаточно часто граждане впервые обращаются к нотариусу при оформлении наследства, не редко граждане представляют процедуру оформления наследства достаточно сложной и дорогостоящей. Некоторые граждане начинают искать ответы на свои вопросы в интернете, в связи с этим попадаются на удочку мошенников, которые предлагают незаконные услуги, дают неправильные консультации за немалые деньги. Другие попадают к квалифицированным специалистам, но не к нотариусам, получают грамотную консультацию, правда, не бесплатную, пользуются их услугами как представителями при обращении в нотариальную контору. В итоге и те, и другие, очень тратят немалые средства и время.

Помните, грамотную, правильную и бесплатную консультацию по вопросу оформления наследства вам может дать именно нотариус. Не стоит волноваться перед обращением в нотариальную контору. Будьте уверенны в том, что справитесь сами с тем, чтобы собрать для оформления наследства необходимые документы, ведь, как правило, они у вас уже есть. Если документы по каким-либо причинам отсутствуют, нотариус практически всегда сможет их получить самостоятельно в электронной форме или на бумажном носителе. В исключительных случаях он сориентирует вас, где следует получить тот или иной документ.

Сегодня, как правило, все сотрудники нотариальных контор имеют юридическое образование. В каждой нотариальной конторе есть список документов, памятка для оформления наследства. Таким образом, вы всегда сможете получить полезную для себя информацию.

Хочется обратить внимание на то, что в случае если наследник не был зарегистрирован по одному адресу с умершим на день смерти, необходимо обратиться к нотариусу до истечения шести месяцев со дня смерти. В противном случае он рискует пропустить установленный законом срок для вступления в наследство.

В случае, если наследник пропустил шестимесячный срок для вступления в наследство и не был зарегистрирован совместно с наследодателем по одному адресу, он может восстановить срок в судебном порядке, если суд сочтет причины пропуска срока уважительными.

Наследник может также установить факт принятия им наследства в судебном порядке по истечении шести месяцев со дня смерти в случае, если он совершил действия по фактическому принятию наследства. Такими действиями, например, являются: управление и распоряжение имуществом умершего, обработка земельного участка, осуществление оплаты коммунальных услуг в отношении имущества наследодателя.

С письменного согласия всех наследников, принявших наследство, наследство может быть принято наследником, пропустившим срок для принятия наследства без обращения в суд.

После смерти гражданина в отношении имущества, находящегося на территории Российской Федерации может быть открыто только одно наследственное дело нотариусом в населенном пункте (городе, районе), который определен местом жительства умершего. В случае открытия наследственного дела одним из наследников, другие обращаются к этому же нотариусу.

На сайте Федеральной нотариальной палаты существует множество удобных публичных реестров и сервисов, одним из которых является сервис наследственных дел. Путем заполнения граф о фамилии, имени и отчестве умершего, дате его смерти, рождении есть возможность установить, у кого из нотариусов по заявлению других наследников заведено наследственное дело.

В отношении граждан, умерших 01.01.2015 года и позднее, оформление наследственных прав осуществляется любым нотариусом на территории города или района области по месту смерти наследодателя. Это во многом сделало процедуру оформления наследства более комфортной для граждан. Теперь они могут сами выбирать наиболее удобное для себя место нахождения нотариальной конторы.

Помните, принятие наследства - это право наследника, а не обязанность. Наследник вправе отказаться от наследства или не принять его.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по месту открытия наследства нотариусом не ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства.

Нотариус при ведении наследственного дела оказывает содействие гражданину в оформлении его прав. Так, он запрашивает сведения, содержащиеся в государственных реестрах, консультирует наследников, разъясняет их права, принимает меры по обеспечению сохранности документов, содержащихся в наследственном деле, имущества, осуществляет розыск завещаний, извещает наследников об открывшемся наследстве.

Собираясь на прием к нотариусу по вопросу оформления наследства, Вы можете заранее подготовить ряд документов, необходимых для получения наиболее подробной консультации относительно вашего наследства. Таковыми документами являются:

- свидетельство о смерти,

- документы, подтверждающие родственные отношения наследников с умершим (свидетельства о рождении, усыновлении, браке, решение суда об установлении родственных отношений),

- завещания, завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках,

- документ о последнем месте жительства наследодателя,

- паспорт наследника, СНИЛС

-документы, подтверждающие принадлежность имущества наследодателю (договоры купли-продажи, дарения, мены, приватизации, регистрационные удостоверения, свидетельства о праве на наследство, справки ЖСК, решения судов, ПТС и др.)

-документы, подтверждающие регистрацию прав на движимое и недвижимое имущество умершего (свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРН, свидетельство о регистрации транспортных средств и др.).

Тихон Стефания Васильевна - помощник нотариуса