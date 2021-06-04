Английский пилот во время кругосветки заправился в Омске и сфотографировал город с высоты

Англичанин пролетел над Омском и сейчас направляется на восток. Фото: instagram.com/travisludlow_aroundtheworld

Смелый поступок совершил английский пилот Трэвил Лэдлоу. В 18 лет он решил облететь земной шар за 45 дней на своем Cessna 172 Skyhawk. Это легкий самолет американской фирмы, у нас такие привыкли называть «кукурузниками». Трэвис начал путешествие в Лондоне и уже преодолел всю Европу. Судя по трекингу, он побывал в Германии, пролетел над Францией, Эстонией и сейчас летит над Россией. Молодой человек побывал в Москве и взял курс чуть юнее. Он уже был в Екатеринбурге и недавно приземлялся для дозаправки в Омске.

На таком самолете Трэвис путешествует по миру. Он уже не первый, кто проделывает подобные путешествия. Фото: instagram.com/travisludlow_aroundtheworld

Погулять по городу Трэвис не успел, но зато сфотографировал центр города с высоты и поделился кадрами в Инстаграме.

- Покидаю Омск, следующая остановка – Кемерово. С населением в полмиллиона это как треть Екатеринбурга. Думаю, города будут все меньше о мере моего продвижения на восток, - поделился мыслями пилот в своем посте.

Вот таким Трэвис запомнит Омск. Фото: instagram.com/travisludlow_aroundtheworld

На снимках с самолета хорошо виден центр города, можно разобрать соборную площадь, кинотеатр «Маяковский» и стадион «Динамо», часть «Омской крепости».

В комментариях уже отметились омичи, пожелали Трэвису счастливого пути и предложили даже провести экскурсия, если он еще раз заглянет в Омск.