«Вакцинация должна быть обязательной»: Александр Бурков рассказал о ходе прививочной компании от ковида в Омске

В Омской области люди пока прививаются неохотно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске и Омской области с Нового года начали прививать всех желающих от коронавируса. Долгое время единственной вакциной от ковида был «Спутник-V», но недавно появилась возможность вакцинироваться и ЭпиВакКорона. Но почти за полгода прививочной компании вакцинироваться изъявили желание только чуть больше 214 тысяч омичей. Это довольно немного. А получить второй компанент успели около 171 тысячи человек. Это примерно 1,7% от населения региона. И достигнут этот показатель был совсем недавно.

О ситуации с вакцинацией высказался и губернатор Омской области Александр Бурков на Петербургском экономическом форуме. Он считает, что добровольной вакцинацией нужных результатов добиться не получится.

- Мое мнение, и я его высказывал главе Минздрава РФ, что вакцинация должна быть обязательной. Мы должны уходить от добровольной вакцинации от ковида. Мы же обязательно прививаем население от ряда болезней. У «Спутника» очень хорошие показатели. Сам я не привился, я осенью переболел, у меня еще много антител, я каждый месяц сдаю на антитела, чтобы понимать, когда прививаться, - заявил Александр Бурков в беседе на радио «Эхо Москвы».

По последним данным омского минздрава первым компонентом «Спутник-V» привились 214 845 омичей, а второй компонент получили только 171 453 человека. Еще 43 392 человека дожидаются полной вакцинации. В тоже время медики замечают, что темпы вакцинации не растут, а вот темпы заражаемости снова увеличились. В регионе сейчас ковидом болеют 5 655 человек. О сложностях в эпидемиологической обстановке говорил и Александр Бурков.

- Вакцинация – это кажется, что все так просто. У нас только выездных бригад 100. Привито 214 тысяч первым компонентом, 171 тысяча – это вторая прививка. Но тем не менее активность населения падает. Еще ничего не прошло, нам нужно вакцинировать 60% граждан, - отметил губернатор в той же беседе.