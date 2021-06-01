В Омске определились, какими будут общественные территории, которые благоустроят в 2022 году

В голосовании приняли участие около 100 тысяч омичей. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда». В его рамках в городе планируют отремонтировать 5 парков в следующем году. Среди них оказались территории площадь Лицкевича, сквер Панфилова, Старозагородная роща, территория вдоль ул. Моторной и территория городского сада. Архитекторы представили несколько проектов для каждой зоны, чтобы омичи могли выбрать, какими именно они хотят видеть эти пространства. В этом году голосование проходило в онлайн-формате. Всего в голосовании приняли участие 98 653 омича. Теперь стало известно, на какие эскизы будут ориентироваться при благоустройстве в 2022 году.

В голосовании по площади Лицкевича горожане отдали предпочтение проекту Андрея Сергеева. Там планируют обустроить множество прогулочных зон и зон для отдыха. Появятся скамейки и ротонды-навесы, а также места для проведения студенческих мероприятий. Изюминкой станет тематическая фотозона экономического факультета ОмГУ.

На площади перед корпусом университета появится пространство для студентов. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В голосовании за сквер имени Панфилова победил проект Виталия Шевченко. Архитектор предложил сохранить акцент на мемориальном значении сквера. Поэтому упор там сделают на приведение в порядок территории вокруг памятника. Обустроят новые пешеходные дорожки, проведут озеленение и смонтируют новое освещение.

Здесь сделают акцент на мемориальной составляющей. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Большие изменения грядут в Старозагородной роще. Омичи отдали здесь предпочтение проекту Анны Новиковой. Территория сейчас в полузаброшенном состоянии, но после реконструкции там появятся новые пешеходные дорожки, которые свяжут верхнее и нижнее озеро. По задумке дизайнера роща должна стать привлекательным местом для прогулок и проведения различных выставок и мероприятий. Там появятся «зеленая лаборатория», где омичи смогут полюбоваться редкими видами растений.

В Старозагородной роще сделают зону для знакомства с редкими растениями. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В голосовании за территорию вдоль улицы Моторная омичи отдали предпочтение совместному проекту Ксении Кудиновой и Анастасии Самошиной. Дизайнеры предложили сделать акцент на комфорте для местных жителей. Для начала там приведут в порядок пешеходные зоны, уберут старые, опасные деревья и заменят их на новые, а после установят площадки для досуга детей и взрослых.

Здесь обустроят зону для досуга местных жителей. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Территорию городского сада будут ремонтировать по проекту Владимира Лебедева. Там благоустройство планируют провести в два этапа. Проект подразумевает создание единого пространства для отдыха омичей от улицы Короленко до набережной. В нем выделят четыре зоны: для прогулок, зону отдыха с качелями и скамейками, игровые площадки для детей от 4 лет со скалодромом и ладьей и для детей младше 4 лет с горками и песочницами.

Это самый масштабный проект. Его реализация займет 2 года. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Начало реализации всех проектов назначено на 2022 год.