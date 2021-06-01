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Общество1 июня 2021 15:30

В Омске определились, какими будут общественные территории, которые благоустроят в 2022 году

Омичи выбирали из нескольких эскизов для пяти скверов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В голосовании приняли участие около 100 тысяч омичей.

В голосовании приняли участие около 100 тысяч омичей.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда». В его рамках в городе планируют отремонтировать 5 парков в следующем году. Среди них оказались территории площадь Лицкевича, сквер Панфилова, Старозагородная роща, территория вдоль ул. Моторной и территория городского сада. Архитекторы представили несколько проектов для каждой зоны, чтобы омичи могли выбрать, какими именно они хотят видеть эти пространства. В этом году голосование проходило в онлайн-формате. Всего в голосовании приняли участие 98 653 омича. Теперь стало известно, на какие эскизы будут ориентироваться при благоустройстве в 2022 году.

В голосовании по площади Лицкевича горожане отдали предпочтение проекту Андрея Сергеева. Там планируют обустроить множество прогулочных зон и зон для отдыха. Появятся скамейки и ротонды-навесы, а также места для проведения студенческих мероприятий. Изюминкой станет тематическая фотозона экономического факультета ОмГУ.

На площади перед корпусом университета появится пространство для студентов.

На площади перед корпусом университета появится пространство для студентов.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В голосовании за сквер имени Панфилова победил проект Виталия Шевченко. Архитектор предложил сохранить акцент на мемориальном значении сквера. Поэтому упор там сделают на приведение в порядок территории вокруг памятника. Обустроят новые пешеходные дорожки, проведут озеленение и смонтируют новое освещение.

Здесь сделают акцент на мемориальной составляющей.

Здесь сделают акцент на мемориальной составляющей.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Большие изменения грядут в Старозагородной роще. Омичи отдали здесь предпочтение проекту Анны Новиковой. Территория сейчас в полузаброшенном состоянии, но после реконструкции там появятся новые пешеходные дорожки, которые свяжут верхнее и нижнее озеро. По задумке дизайнера роща должна стать привлекательным местом для прогулок и проведения различных выставок и мероприятий. Там появятся «зеленая лаборатория», где омичи смогут полюбоваться редкими видами растений.

В Старозагородной роще сделают зону для знакомства с редкими растениями.

В Старозагородной роще сделают зону для знакомства с редкими растениями.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В голосовании за территорию вдоль улицы Моторная омичи отдали предпочтение совместному проекту Ксении Кудиновой и Анастасии Самошиной. Дизайнеры предложили сделать акцент на комфорте для местных жителей. Для начала там приведут в порядок пешеходные зоны, уберут старые, опасные деревья и заменят их на новые, а после установят площадки для досуга детей и взрослых.

Здесь обустроят зону для досуга местных жителей.

Здесь обустроят зону для досуга местных жителей.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Территорию городского сада будут ремонтировать по проекту Владимира Лебедева. Там благоустройство планируют провести в два этапа. Проект подразумевает создание единого пространства для отдыха омичей от улицы Короленко до набережной. В нем выделят четыре зоны: для прогулок, зону отдыха с качелями и скамейками, игровые площадки для детей от 4 лет со скалодромом и ладьей и для детей младше 4 лет с горками и песочницами.

Это самый масштабный проект. Его реализация займет 2 года.

Это самый масштабный проект. Его реализация займет 2 года.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Начало реализации всех проектов назначено на 2022 год.

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