Омич попал в больницу после плавания в бассейне

Пловца реанимировали две бригады скорой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагедией чуть не обернулся для омича воскресный заплыв в бассейне. 46-летний мужчина решил отправиться в спорткомплекс «Юность» на минувших выходных, 30 мая, чтобы поплавать утром. Он успешно преодолел несколько метров, когда внезапно почувствовал себя плохо. Это заметили другие пловцы, которые сразу же бросились на помощь мужчине. Не остались в стороне и спасатели. Его быстро вынули из воды, потому омич и не захлебнулся, но лучше ему не стало. По поведению стало понятно, что у него эпилептический припадок. Работники тутже вызвали скорую.

Медики прибыли в бассейн в течение 10 минут, примерно к 9:30. Омичу тут же начали оказывать помощь и выяснили, что у него острое нарушение мозгового кровообращения. С таким диагнозом реанимировать мужчину на месте не получилось, поэтому врачи вызвали реанимобиль, а пока дожидались, продолжили оказывать помощь на месте. В реанимации БСМП-1 омич оказался в 10:50.

- На данный момент пациент находится в соответствующем отделении больницы, где ему проводится необходимое лечение, - отметили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Медики отмечают, что эпилепсия – довольно коварное заболевание, которое может проявиться внезапно, даже если раньше никаких предпосылок к этому не было. Возможно, омич и не знал о том, что страдает им. А для того, чтобы попасть в бассейн достаточно предоставить справку об общем здоровье, эпилепсия в ней обычно не указывается.

ОФИЦИАЛЬНО

- По факту несчастного случая проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. На данный момент нареканий к действиям сотрудников бассейна и скорой помощи у полиции нет, - прокомментировали инцидент в пресс-службе УМВД.