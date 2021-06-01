«Не хотела оскорбить сотрудников МВД»: Омичку оштрафовали за тиктоки в полицейской форме

Девушка в форме сотрудника МВД резвилась перед камерой Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Тиктокерша из Омска несколько месяцев развлекала публику танцами в полицейской форме под популярные треки. 24-летняя сибирячка была в восторге: куча просмотров, лайки и комментарии. Ее ролики в тиктоке пользовались популярностью, а омичка снимала еще и еще.

Так бы и снимала она видео в форме сотрудника полиции, если бы на тиктокершу не пожаловалась одна из подписчиц. Подобные танцы ей показались неуместными, поэтому подписчица омички сообщила в УМВД. Подробности этой истории рассказали силовики.

- Поступило обращение гражданина: одна из пользователей cоциальной сети размещает в своем аккаунте видеоролики с использованием форменного обмундирования сотрудников полиции. Полицейские изучили профиль и зафиксировали факт правонарушения. Девушка надевала форму сотрудника патрульно-постовой службы и записывала видео. Причем подписчикам в комментариях она рассказывала, что форма принадлежит ее молодому человеку, который якобы является сотрудником органов внутренних дел, - сообщает пресс-служба омской полиции.

Личность автора тиктоков быстро установили. Ее оказалась 24-летняя студентка одного из вузов. Свою вину девушка признала. Силовикам она сообщили, что таким необычным способом хотела набрать как можно большее количество просмотров, а саму историю о взаимоотношениях с полицейским придумала. На юную тиктокершу составили протокол за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия правоохранительных или контролирующих органов. В ближайшее время размер штрафа омичке назначит мировой суд. Сама девушка рассказала полицейским, где взяла эту форму. В УМВД опубликовали видео опроса нарушительницы.

- Где приобрели эту форму? - уточнили полицейские.

- В магазине "Военторг".

- С какой целью размещали такие ролики в форме?

- Ну с юмористическими целями. Тикток - юмористическая платформа, я не хотела задеть чувства сотрудников полиции, оскорбить их или еще что-то.

- О последствиях своих действий вы знали?

- Вообще я знала, что носить форму просто так нельзя и выдавать себя за сотрудника полиции при исполнении, - рассказала 24-летняя тиктокерша из Омска.