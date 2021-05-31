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Общество31 мая 2021 5:00

Уборные двух омских школ засветились в конкурсе на самый худший туалет

В них, как утверждают авторы фото, не было ремонта несколько десятилетий
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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После объявления конкурса фотографии ужасных уборных полетели со всех уголков страны.

После объявления конкурса фотографии ужасных уборных полетели со всех уголков страны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу две омских школы засветились в нашумевшем конкурсе на самый худший туалет в стране. Его проводит один из производителей бытовой химии, который специализируется, в том числе, и на средствах для чистки унитазов. Правила этого странного конкурса очень просты: на специальный сайт можно загрузить фотографию школьного туалета, который остро нуждается в ремонте. Если снимок наберет наибольшее количество лайков, то компания выделит средства на ремонт, который сделают там в самое ближайшее время. В итоге должны отобрать сразу 6 школьных туалетов.

После объявления конкурса фотографии ужасных уборных полетели со всех уголков страны. Засветились там и два омских учебных заведения. Они выложили на сайт фотографии своих туалетов.

В уборной школы №73 по улице Товстухо видно, что ремонт недавно все же проводился.

В уборной школы №73 по улице Товстухо видно, что ремонт недавно все же проводился.

Одна из уборных в целом выглядит неплохо. В комнате школы №73 по улице Товстухо сломано несколько плиток и повреждена раковина. Но видно, что ремонт в туалете недавно все же проводился. Тем не менее, в администрации учебного заведения уверены: ремонт комнате все же необходим.

- Очень нужна современная красивая туалетная комната для наших школьников, - утверждают авторы снимков.

А вот с туалетом школы №10 из поселка Солнечный все понятно без подписей. Снимок здесь красноречивей любых слов. Покрывшаяся ржавчиной на стенах плитка, которая пережила не одно десятилетие, ужасные кабинки, ржавые трубы и страшный санузел в полу. Ходить в такую уборную детям вряд ли хочется. Ремонта здесь не было очень давно.

Покрывшаяся ржавчиной плитка, ужасные кабинки,старые трубы и страшный санузел в полу.

Покрывшаяся ржавчиной плитка, ужасные кабинки,старые трубы и страшный санузел в полу.

- Год постройки школы 1972. К сожалению в туалетах не было капитального ремонта. Некоторые дети, особенно первоклассники, категорически отказываются посещать санузел, так как он находится в плохом состоянии, - говорится под фото школы №10.

Накануне были подведены итоги этого странного конкурса. Ни одно омское учебное заведение выиграть не смогло. А, значит, и ремонта в уборных ждать там, возможно, придется еще очень долго.

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