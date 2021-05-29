Родственники омского депутата, обвиненного в съемках хоум-видео со школьницами, набросились на журналистов

Журналистам сломали камеру и угрожали. Фото: скриншот с видео

Не утихают страсти в селе Покровка Омской области. На этот раз главными героями стали родственники местного депутата, которого вместе с женой обвиняют в растлении несовершеннолетних. Как предполагает следствие, супруги успели наснимать 80 гигабайт порнороликов с двумя школьницами 15 и 17 лет, а потом предприимчиво стали распространять их через интернет за не очень большую плату. Канал в мессенджере снискал некоторую популярность, даже успел собрать около 1000 подписчиков, когда его заметили местные жители и обратились в полицию.

Жена депутата, которую сначала подозревали как единоличного организатора порностудии, утверждала, что ее муж ничего не знал. В это время Ольхов (фамилия изменена) никаких комментариев не давал. Но позже оказалось, что к съемкам все же причастен. На него уже завели уголовное дело и заключили под стражу, супруга давно находится под домашним арестом. Такую меру пресечения избрали из-за беременности.

Естественно вопросы у журналистов возникли и к родным пары. С ними попытались поговорить журналисты федерального канала НТВ, но все закончилось рукоприкладством. Сельчане, ожидаемо, не захотели давать комментариев, но просто отказаться не смогли и пустили в ход кулаки. Мужчины вели себя крайне агрессивно, матерились, бросались на журналистку и оператора с кулаками и палками. Одна из местных женщин попыталась остановить дебоширов, но у нее не получилось. Мужчины разбили журналистам камеру.

- Тебя кто просил сюда приходить? Сейчас телефон разобью, - пригрозил журналистке солидный мужчина с палкой в руках. На этом моменте запись обрывается. К счастью, никто в этом инциденте серьезно не пострадал.

В пресс-службе полиции подтвердили, что в Покровке накануне произошел конфликт. Сейчас все его обстоятельства и причины устанавливаются.

- 27 мая 2021 года в УМВД России по Омской области поступило сообщение о конфликте между местными жителями села Покровка Омского района и съемочной группой одного из федеральных телеканалов. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - прокомментировали в ведомстве.