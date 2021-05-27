В центре Омска поймали мужчину с топором и младенцем

Полицейским удалось забрать ребенка у мужчины, а его обезвредить. Все участники этой истории дали объяснения в полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 мая, омичи стали свидетелями странной картины в подземном переходе около кинотеатра "Маякоский". Там сидел мужчина с маленькой девочкой на руках и... топором. Подходить к нему люди опасались, он мог навредить не только себе или окружающим, но и ребенку. Вскоре на место прибыл наряд полиции и инспекторы ПДН, но и они воздержались от резких мер. Пока девочка была на руках у мужчины все происходило довольно мирно, но уже тогда стало ясно - омич не просто решил отдохнуть. Когда ребенка удалось забрать, мужчина перестал себя сдерживать и стал проявлять агрессию, кричал матом, ругался на полицейских. У него забрали топор и скрутили.

Оказалась на месте и мать девочки. Выяснилось, что подозрительный мужчина - ее муж, а ребенок - их общая дочь. Несколько дней девочка провела с отцом, но омичка побоялась ехать в квартиру к бывшему, чтобы забрать ребенка. Они договорились встретиться на нейтральной территории. И вот, что вышло в итоге. Как сообщили НГС55, семью доставала в отделение полиции, где с ними проводят беседу. После ее окончания решат, куда же отправить ребенка. Также продолжается и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

- Произошла конфликтная ситуация в семье. В подземный переход пришел бывший супруг женщины. В связи с конфликтными отношениями произошла перепалка. В результате на место прибыли сотрудники полиции, гражданин задержан. При нем находился топор, который, со слов бывшей супруги, он использовал в качестве угрозы. На месте работают сотрудники патрульно-постовой службы, инспектор по делам несовершеннолетних, следственно-оперативная группа. Ребенок в безопасности, у сотрудников полиции. Проводится проверка, - прокомментировал произошедшее в пресс-службе полиции изданию НГС55.