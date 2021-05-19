Почему цены на такси в Омске выросли и кто в этом виноват

Если раньше Омск был городом с одним из самых дешевых такси, то сейчас у пассажиров множество вопросов к тарифам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Помните ставшую крылатой фразу из фильма «Бриллиантовая рука»:

- В наше время люди в булочную на такси не ездят!

И в последнее время высказывание у омичей получило буквально вторую жизнь.

740 РУБЛЕЙ ЗА ПОЛУЧАСОВУЮ ПОЕЗДКУ

Если раньше Омск был городом с одним из самых дешевых такси, то сейчас у людей множество вопросов вызывают новые тарифы. У сибиряков есть ощущение, что поездки стали сильно дороже. Один из пассажиров пожаловался, что такси от улицы 12 Декабря до 33-й Северной обошлось в 740 рублей. Путь занял около 30 минут. Свою историю рассказал и другой недовольный ценами клиент.

- Вызвал недавно машину: ехать 5 минут по прямой по улице Герцена! Ситимобил и Uber заломили мне цену в 300-350 рублей. Там ехать 5 километров от силы! Стою и думаю: что не так с этими ценами? С каких пор километр на такси стал стоить 60-70 рублей?

Ни для кого не секрет, что на цену поездки влияют три основных фактора: повышенный спрос, время заказа и погода. И все они так или иначе связаны между собой. Заказать машину в час пик в дождливую погоду может стоить в 3-4 раза дороже, чем в обед. Мы провели эксперимент: в конце рабочего дня попытались вызвать такси от редакции у Транспортной академии до дома нашей журналистки на Тимуровском проезде – дворы за ТЦ «Каскад». Каково же было наше удивление, когда за поездку известный агрегатор запросил 305 рублей! И это за расстояние в 1 километр. Обычно эта же поездка не в пиковое время обходилась коллеге в 70 рублей.

«ЦЕНЫ НЕ ВЫРОСЛИ, И Я НЕ СТАЛ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ!»

Как это часто бывает, крайними остались сами таксисты. Именно им приходится выслушивать недовольства клиентов по поводу высоких цен. Сами же водители уверяют, что не стали зарабатывать больше. В итоге пассажиры винят в алчности таксистов, а те в жадности своих клиентов.

- Где ты такие ценники видел в 700 рублей по городу? – удивился мой родственник, который давно работает в такси. – За 400 рублей я вез на прошлой неделе людей из центра в Береговой! Считаете это дорого? Я не стал зарабатывать больше. В среднем при 14-часовом рабочем дне у меня чистыми выходит 3000-3500. Работа тяжелая, я понимаю, что через 10 лет крутить столько часов в день баранку я не смогу. Нужно зарабатывать на гашение ипотеки сейчас, пока возраст позволяет. Я не заметил, что тарифы выросли. Единственное, в начале мая у Яндекс-такси выросла минимальная стоимость подачи машины с 49 рублей до 70. Но и вырос процент, который я отчисляю агрегатору. Если пассажиры считают, что таксисты в шоколаде и получают огромные деньги, чего ж сами не пойдут к нам работать?

За комментариями «Комсомолка» обратилась к четырем агрегатором такси. Uber и Ситимобил на момент подготовки этого материала не ответили на наш запрос. Таксовичкоф пообещали это сделать позже, а в Яндекс-такси сообщили следующее:

- В некоторых городах, в том числе в Омске, мы повысили тарифы. Такие изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли. Также стоит отметить, что финальная стоимость поездки зависит не только от тарифов, но и от баланса спроса и предложения, погодных условий и дорожной ситуации.

МНЕНИЕ ТАКСИСТА

«Пашу по 16 часов за копейки – мне кому жаловаться?»

- Недовольным тарифами в такси посвящается: я отдаю 120 тысяч налогов в год за ИП, так как в такси я работаю легально и тоже хочу себе пенсию. Плюс я плачу 50 тысяч за страховку ОСАГО – мало ли что, – рассказал нам один из омских таксистов. – Обслуживание машины – это еще 100 тысяч и бензин где-то 240 тысяч рублей в год. Добавьте 10 тысяч лицензии и получится, что я плачу 520 тысяч рублей в год! Мне кому идти жаловаться, что тарифы такие, и я устал впахивать по 16 часов без выходных!

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

«Еще осенью ездила до Московки за 160 рублей, а теперь минимум 300 плачу»

Макс:

- Да это просто кошмар: вчера домой поездка обошлась в 350 рублей, хотя до праздников было 150! Вот такие цены!

Сибиряк:

- В Яндексе и Uber всегда повышенный спрос, особенно с детским креслом. Самый адекватный агрегатор по ценам был «Лидер».

- Гневный:

- 300 рублей за 5 км пути??? Даже на бензине это разве нормальная цена? Я понимаю, если бы подавали «Мерседес» или «Ауди». Но приезжает убитый «Датсун» на веслах и газу.

Ваня:

- Общественный транспорт еще вроде бы ходит. Не нравится, бегом на автобус. Уважайте труд таксистов. А то привыкли ездить за 69 рублей!

Доктор:

- У меня были заказы на «Лидере» когда от 1-го до 6-го подъезда дома клиенты отдавали 100 рублей. На Яндекс-такси же сейчас едешь 2 км за 70 рублей, если нет спроса. Просто сейчас спрос есть и идет наценка на любой заказ. Изучите работу программного оборудования приложения и сразу поймете.

Омичка:

- Помню, я еще осенью с Московки могла до Островки доехать за 160 рублей. И вот уже полгода катаюсь как минимум за 300.

Таксист:

- Какие проблемы: не нравятся цены – маршрутка в помощь. Или пешком домой. Я сам таксист, я вас должен возить бесплатно что ли?

Наблюдатель:

- Как снег, дождь мороз, то, естественно, цена поднимается. Когда погодные условия нормализуются, то и цена падает. Ничего нового, так всегда было.

- Инженер:

- А ты попробуй поработать таксистом, прежде чем говорить, что цены высокие. Ты должен знать город, импровизировать, чтобы пробки объехать, уметь общаться с пассажирами, слушать автомобиль и устранять неисправности. Все герои на диване, а как сядут за руль, то начнут ныть: Почему так дешево и почему я мало заработал?

Бука:

- Цены на такси в Омске просто ужас: С 3-й Станционной до улицы Демьяна Бедного ехать минут 30, а с меня содрали 440 рублей! Всегда ездил за 70-80 рублей. Благо денег хватило.

Котик:

Раз на раз не приходится просто. Например, сегодня поймал цену за 260 рублей – доехал после обеда с Чкаловска до 22 Апреля! Цены скачут, всегда нужно ждать при заказе. Пользуюсь всегда Яндекс-Такси. А вообще в хорошую погоду с удовольствием прокачусь на автобусе или маршрутке.

ЦИФРЫ В ТЕМУ*

Сколько стоит одна и та же поездка?

Яндекс-Такси – 314 р.

Таксовичкоф – 264 р.

Uber – 304 р.

Ситимобил – 253 р.

*рублей, заказ делали в одно и то же время по одному и тому же маршруту