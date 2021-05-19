Зачем нужна кредитная карта и можно ли на ней заработать

Светлана Сальникова, директор офиса «Омский» Райффайзенбанка

Зачем нужна кредитная карта, если уже есть дебетовая?

Дебетовой банковская карта привязана к текущему счету клиента и позволяет ему совершать расчеты только на ту сумму, которая в момент покупки есть на этом счете. То есть, чтобы получить дебетовую карту, сначала клиент открывает счет, вносит на него деньги, и только после этого может пользоваться ими в безналичном виде.

Владелец «кредитки» пользуется кредитным лимитом, заемными средствами. Основное отличие от потребительского кредита, который тоже может быть зачислен на пластиковую карту – это возможность не платить проценты пока по карте не произведены платежи и наличие льготного периода по выплате этих процентов.

Обычно кредитка нужна в случае непредвиденных трат, которые не являются очень крупными. Многие берут кредитную карту в отпуск на всякий случай, покупают авиабилеты или бронируют отель, приобретают бытовую технику.

Многие считают, что когда берут кредитную карту на всякий случай, то не должны платить за обслуживание. Так ли это?

Если в планах оформить кредитную карту для непредвиденных обстоятельств, то разумно в таком случае оформить ту, которая предполагает бесплатное обслуживание. Если же в банке предусмотрена стоимость за обслуживание карты, то придется ее заплатить в любом случае, пользуетесь ли вы кредитным лимитом карты или нет.

Правда ли, что по кредитным картам не предоставляют бонусов (например, кэшбэк)?

По кредитным картам предоставляется кэшбэк. Например, в Райффайзенбанке есть кредитная карта «Кэшбэк на все» с кэшбэком 1,5% без ограничений по сумме трат.

Нужно ли что-то платить по кредитке во время льготного периода?

Во время льготного периода нужно вернуть сумму самого займа (сумму покупок по карте), а вот проценты платить не нужно. Если этот период длится несколько месяцев, то банк устанавливает обязательный ежемесячный платёж, обычно 5-10% от суммы долга.

Правда ли, что для хорошей кредитной истории нужно не просто пользоваться кредитной картой, а еще и поддерживать определенный уровень долга на ней?

Нет, для хорошей кредитной истории нужно своевременно вносить платежи по основному долгу и проценты за пользование кредитными средствами. Для того, чтобы не пропустить очередной платеж, пользуйтесь аналитикой из своего интернет-банка Обычно в нем можно найти перечень всех открытых карт, остатки по счетам, список транзакций, реквизиты, сумма и дату минимального платежа.

Правда ли, что для покупок в интернете лучше пользоваться кредитной картой? Почему?

Для успешных покупок в интернете подойдет и дебетовая, и кредитная карта. Для безопасности платежей мы рекомендуем открыть отдельную карту для покупок в интернете.

Правда ли, что кредитная карта влияет на кредитную историю и ее учитывают, если человек собирается взять кредит?

Правда. Кредитная история — это информация о всех кредитных обязательствах, в том числе и по кредитным картам. Она содержит данные о том, кредиты на какие суммы и где брал заемщик, был поручителем или созаемщиком, были ли просроченные платежи. Тут же может быть информация о неисполненном решении суда или о взыскании долга судебными приставами за неоплаченные услуги операторов сотовой связи, ЖКХ, сведения об алиментах.

Основная часть кредитной истории может содержать индивидуальный рейтинг заемщика. Ответственные заемщики получают высокий рейтинг и могут рассчитывать на одобрение своей заявки на кредит во многих банках.

Почему банки делают так, что снимать наличные с кредитной карты невыгодно?

Обычно кредитная карта обладает каким-то преимуществом: по ней можно снимать наличные без комиссии или начисляется кэшбэк, или льготный период. У многих банков существуют карты с набором этих услуг, например, по карте может быть и льготный период, и кэшбэк. По картам с кэшбэком и с льготным периодом в большинстве случаев за снятие наличных нужно будет заплатить комиссию.

Треть омичей снимает деньги с кредитных карт, показало наше исследование. Главным образом потому, что не везде можно расплатиться безналичным способом. Многие говорят, что снимают деньги с кредитки только в том случае, если оплата наличными сулит бонусы и дополнительные скидки, некоторым наличные нужны для оплаты аренды. Банки реагируют на завпросы клиентов, поэтому на рынке стало появляться всё больше кредиток с возможностью снимать наличные без комиссии, и с льготным периодом или кэшбэком.

Например, в Райффайзенбанке новые клиенты, которые открыли кредитную карту Mastercard «110 дней без процентов», могут бесплатно снять или перевести с карты любую сумму, даже равную всему лимиту, в течение месяца выпуска карты и в следующий за ним. Далее без комиссии можно будет снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно. Оформить карту по этому предложению можно до 30 июня 2021 года.

Можно ли кредитной картой одного банка погасить долг по кредитной карте в другом банке?

Да, это сделать возможно. Но гасить один кредит другим разумно только тогда, когда вы рефинансируете кредит с целью уменьшить процентную ставку по нему. Если в ваших планах просто «перекредитоваться», то пора начать беспокоится о возросшей финансовой нагрузке.

Если вариантов нет и долг по кредитной карте погасить все-таки нужно, то имейте в ввиду, что перевод с кредитной карты во многих банках приравнивается к снятию наличных и может быть осуществлен с комиссией. Если по вашей карте предусмотрено снятие наличных без комиссии, то разумно воспользоваться этой опцией и внести на другую карту наличные через банкомат или кассу банка.