На трассе под Омском скорая помощь насмерть сбила пешехода

В обстоятельствах аварии разбирается полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО

В обстоятельствах серьезной аварии, в которой погиб человек предстоит разобраться омской полиции. Пока известно немногое.

Все произошло сегодняшней ночью на печально известной среди автомобилистов трассе "Тюмень-Омск". Там часто случаются серьезные аварии, в которых гибнут люди, и этот случай не стал исключением. ДТП произошло поздней ночью около 2:10 часов. По темной трассе машина скорой помощи двигалась от Омска в направлении Тюмени. Трагедия произошла в ройное села Дружино на 601 километре автодороги.

В ночи 50-летний водитель скорой помощи на успел заметить перебегавшего дорогу мужчину и допустил столкновение. По информации Госавтоинспекции по Омской области, от полученных травм пешеход скончался на месте.

- Мужчина перебегал дорогу с права налево по ходу движения транспорта. Документов при нем обнаружено не было. Сейчас личность погибшего устанавливается. По факту аварии проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Куда именно на момент аварии направлялась скорая помощь, пока не известно. Уточняется также, были ли на тот момент внутри пациенты и пострадал ли кто-то из них или медперсонала.

Полицейские продолжают проверку, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего.