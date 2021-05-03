Стало известно, куда омичи смогут улететь этим летом

В омском Аэропорту планируют запустить международные рейсы уже в июне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед майскими праздниками многие омичи столкнулись с неожиданным закрытием границ с Турцией. Многие уже успели приобрести путевки и рассчитывали на долгожданный отдых, но никуда улететь так и не смогли. О том, какие альтернативы выбирали туристы мы уже рассказывали в нашем материале.

Ограничения на поездки в Турцию уже скоро должны подойти к концу. Но есть и другие направления, которые, возможно, откроются из Омска уже с 1 июня. Омский аэропорт опубликовал сезонное расписание, в котором указаны помимо тражиционных внутренних маршрутов, еще и международные. Все они летят в теплые страны. Предположительно летом омичи смогут летать в Тунис (Энфида), Анталию и Грецию (Ираклион). Также смогут порадовать себя и любители Азии. Из Омска планируют запустить рейсы во Вьетнам (Кармань).

Омичи смогут улететь к морю за границу уже с 1 июня. Фото: омский Аэропорт

Внутри страны омичи традиционно смогут летать в Москву и Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Екатеринбург, Уфу, Тюмень, Барнаул. В границах России к морю можно будет попасть в Сочи, Краснодар и Анапу. Есть и северные направления: Якутск, Салехард, Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

Появилось обновленное расписание и для внутренних рейсов. Фото: омский Аэропорт

В аэропорту напоминают, что в расписании является предварительным и в нем возможны различные изменения.