В «Авангарде» рассказали о переходе Егора Чинахова в НХЛ

"Авангард" покинул молодой воспитанника омского хоккея Егор Чинахов. Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

Совсем недавно омичи отпраздновали долгожданное событие - Чемпионство "Авангарда" в КХЛ. Омская команда впервые за 17 лет завоевала кубок Гагарина в тяжелой финальной серии матчей с московским ЦСКА. Омичи с размахом отметили победу клуба, сразу после игры весь город вышел на улицу и, несмотря на холодную погоду, скандировал: "Авангард" - чемпион!"

Но практически сразу после радостной победы о нескольких переходах игроков в другие команды. Свои силы в НХЛ решил попробовать Илья Ковальчук, который заменил Алексея Емелина, выбывшего из игры из-за травмы, на посту капитана команды. Как сообщили в клубе, о таком своем желании хоккеист предупредил сразу как только подписал контракт. Это было своего рода "джентельменским соглашением".

А вот другой игрок, тоже решивший отправиться за океан, по мнению клуба, поступил совсем не по джентльменски. Речь идет о воспитаннике "Омских Ястребов" Егоре Чинахове. Агент молодого хоккеиста заявил о том, что 20-летний хоккеист переходит в НХЛ, в клуб "Коламбус Блю Джекетс" (Огайо). Это подтвердил и сам спортсмен. На своей странице в Твиттере он даже назвал этот переход "новым шагом в жизни". Как отметили в пресс-службе "Авангарда", с игроком хотели сотрудничать в долгосрочной перспективе. Ему предложили выгодный контракт, так как считали, что молодому спортсмену лучше проявить себя сначала в КХЛ, чтобы потом увереннее заявить о себе за океаном, но агент спортсмена, Шуми Бабаев, посчитал, что клуб неуважительно отнесся к своему игроку и поспешил отправить его в американских клуб.

Речь о том, что перед шестым матчем в серии Егор заболел и попал под карантин. Контакты с ним пришлось ограничить. В клубе заявили, что планировали вручить ему медаль и отпраздновать победу сразу после окончания карантинных мер. Но теперь молодой воспитанник омского хоккея уже точно отправится за океан покорять НХЛ.

ОФИЦИАЛЬНО

- У агента Егора Чинахова оказались совершенно другие планы – не услышав наших аргументов, он постарался как можно скорее отправить игрока в НХЛ. Причем сделано это было максимально некорректным образом. Еще за 10 дней до окончания сезона клуб узнал о том, что Чинахов решил уехать в "Коламбус", косвенно это подтверждал и сам Егор, рассказав о назначенной записи в посольстве США для получения визы. При этом агент хоккеиста по-прежнему все отрицал. А в ночь на 1 мая в твиттер-аккаунте Бабаева появляется фото Чинахова в форме Коламбуса. Нам искренне жаль, что игры и пагубное влияние агента смогли настолько повлиять на карьеру и отношения воспитанника со своим родным клубом. Мы будем следить за карьерой Егора в НХЛ и желаем ему удачи в исполнении еще одной его мечты. Вопрос возвращения Чинахова в Омск будет обсуждаться только после окончания контракта с «Коламбусом», - отметили в пресс-службе ХК "Авангард"