На майских праздниках омичей ждут летняя жара, дожди и штормовой ветер

В праздники омичам придется быть готовым к каприза погоды. Фото: Архив "КП"

Уже совсем скоро начнутся длинные майские праздники. Многие смогут отдыхать с 1 по 10 мая, но даже те, кто будет работать, смогут неплохо отдохнуть. В этом омичам поспособствует и погода. На следующей неделе значительно потеплеет.

По данным Обь-Иртышского УГМС, начнутся праздники в дождей и гроз. 1 и 3 мая возможны осадки, местами даже с грозой. Также поднимется сильный ветер. Его порывы будут достигать 19 метров в секунду, а это уже серьезно. Омичам советуют соблюдать правила безопасности и не находиться долго рядом с рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач. Несмотря на это, в Омске значительно потеплеет. Уже 2 мая синоптики прогнозируют до +19...+24 днем. А ночью температура может резко упасть до +5 градусов.

Преимущественно без осадков пройдет начало недели, а в, возможно, самый жаркий праздничный день, в четверг 6 мая, пойдет дождь. Температура при этом поднимется до +27 градусов, а потом пойдет на спад. В пятницу дожди продолжится и немного похолодает. Зато 8 и 9 мая осадков не прогнозируют. В день Победы прогнозируют небольшую облачность и температуру около +23 градусов. Стоит отметить, что ночная температура не будет радовать большими цифрами. В самые теплые дни она будет около +10, но может опускаться практически до 0 градусов.

По данным синоптиков выходить на работу омичам придется в дождливую погоду. На несколько дней осадки придут в Омск 12 мая в среду, а закончатся только к воскресенью, 16 числа.