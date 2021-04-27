Дети получат очередные внеплановые каникулы. Фото: Алексей ФОКИН

Президент на днях продлил майские выходные и объявил 1 - 10 мая нерабочими днями. Таким образом, вся страна получила внеплановые каникулы. Ранее предполагалось, что мы будет работать с 4 по 7 числа между двумя майскими праздниками.

После этого родительские чаты просто разрываются от одного и того же вопросы: как школьнику будут учиться с 1 по 10 мая 2021 года. И, наконец, Минпросвещения подтвердило ожидания взрослых: 1 -10 мая объявлены днями каникул. В эти даты омские школьники учиться не будут.

Хотя в региональном министерстве образования к вопросу подошли очень осторожно. Там заявили, что указанные даты учебным заведениям Омской области рекомендовано сделать выходными. Но это, скорее всего, формальность. Вряд ли кто-то из директоров омских школ или лицеев ослушается рекомендаций руководства и пойдет поперек решений Минпросвещения и минобразования.

Садики тоже, скорее всего, работать не будут. Вот только как быть семьям, где по каким-то причинам обоим родителям придется работать с 1 по 10 мая, вопрос открытый. Обычно в таких случаях в дошкольных учреждениях организуют дежурные группы.

- Министерство образования Омской области рекомендует дошкольным образовательным организациям и организациям дополнительного образования с 4 по 7 мая 2021 года установить нерабочие дни, общеобразовательным организациям и профессиональным образовательным организациям, работающим по пятидневной рабочей неделе, с 4 по 7 мая 2021 года установить нерабочие дни, - пояснили в ведомстве.