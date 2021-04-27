Цены билетов на финал КХЛ 2021 «Авангард» и ЦСКА достигают 35 тысяч рублей

Завтрашний матч может принести победу «Авангарду» в турнире.

В этом году «Авангард» показывает блистательную игру в турнире за кубок Гагарина. Омская команда может находиться буквально в шаге от победы, чего не случалось уже 17 лет. В финале ястребы играют с московским ЦСКА. Сейчас счет в серии 2:3 в пользу омской команды. Возможно решающая встреча пройдет завтра, 28 апреля, на льду стадиона в Балашихе, где сейчас базируется «Авангард».

Многие болельщики, конечно, хотят посмотреть на игру, поэтому спрос на билеты высокий. Высокие теперь и цены на них. Если зайти на официальный сайт «Авангарда» и попробовать купить билеты на трибуны по центру, то можно увидеть шокирующие цифры, от 29 до 35 тысяч рублей за место. Даже не самые лучшие места влетят в копеечку, цены начинаются от 23 тысяч рублей за билет. Такую сумму выложить готов далеко не каждый.

Если вы никогда не покупали билеты через сайт «Авангарда» раньше, то увидите вот такие расценки.

Но фанаты нашли объяснение этому феномену. Болельщики предполагают, что такой ценник установили специально, чтобы на трибунах не появились болельщики ЦСКА, которые точно заинтересуются такой важной игрой. Добраться от Москвы до Балашихи не составляет большого труда, сделать это можно даже без машины, поэтому болельщики команды противника вполне могут пойти на хитрость и взять билеты в зону «Авангарда». Стоит отметить, что в пользу этой версии говорит тот факт, что для постоянных пользователей сайта, которые регистрировались давно и уже покупали билеты, цены совсем иные. Постоянные болельщики «Авангирда» видят расценки от 2 до 5,5 тысяч рублей. Вполне оправданный ценник, который можно себе позволить.