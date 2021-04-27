Tele2: интернет-трафик будет расти и дальше

Больше года минуло с тех пор, как мир стал жить в условиях новой реальности – мы стали значительно больше времени проводить в онлайне, пользоваться различными интернет-сервисами, а из-за невозможности живого общения и личных встреч, люди стали восполнять недостаток коммуникации общением в соцсетях. Так, по данным отчета о состоянии цифровой среды Global Digital, россияне сейчас проводят в среднем около восьми часов в интернете, причем 53% этого времени они «сидят» во всемирной паутине с мобильных устройств.

- Не буду скрывать, что мы способствовали росту потребления мобильного интернета, запуская продукты и услуги, которые помогали нашим клиентам быть ближе друг к другу – пусть и онлайн, - сказал на онлайн конференции с журналистами сибирского региона коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев

А таких услуг было немало – в течение всего года у Tele2 один за другим следовали выгодные предложения: «#оставайтесь дома», «Выгоднее вместе», «Удваиваем гигабайты на Маркете», «Дарим силу Санты», «Вечные минуты на Гб». А совсем недавно была запущена и еще одна уникальная услуга – «Меняем минуты на кино». Она позволяет менять минуты из абонентского пакета на минуты фильмов в онлайн-кинотеатре Wink. «Стоимость» кино в минутах равна его продолжительности.

- Инициатив у нас много, и мы не планируем останавливаться, - пообещал Максим Соловьев.

Жизнь онлайн

Хотя пандемия изолировала людей, Tele2 старалась сделать так, чтобы ее абоненты стали ближе друг к другу и стали интереснее проводить свой досуг.

За год пандемии абоненты Tele2 стали совершать больше действий онлайн, активно пользуясь соцсетями и мессенджерами. Причем использование соцсетей и мессенджеров с мобильных устроств полностью соответствовали пикам пандемии: первый всплеск пользовательской активности пришелся на апрель прошлого года, потом рост случился в октябре. В особенности выросла аудитория Facebook и Одноклассников. Для абонентов Tele2 это было особенно удобно, ведь на большинстве тарифов мессенджеры и социальные сети не расходуют пакет трафика, включенный в абонентскую плату.

Кроме того, особой популярностью среди клиентов Tele2 пользовался запущенный в апреле прошлого года онлайн проект «Дом по другим правилам». В этом онлайн-пространстве собран интересный контент на самые разные темы – от фильмов до спортивных мастер-классов. Причем у сибиряков самой популярной комнатой стал тренажерный зал.

Помощь абонентам заключалась не только в предоставлении надежной связи, но и в реальной человеческой поддержке, порой не связанной с услугами компании. И даже с нестандартными задачами сотрудники контактного центра Tele2 справлялись. Например, житель одной деревни в Красноярском крае не смог дозвониться до скорой, и оператор Tele2 помог ему в этом. Другой оператор передал свои 5 Гб абоненту, который находился в больнице и не мог пополнить свой счёт. Еще один оператор примерил пальто Эркюля Пуаро: абонент нашел чужой паспорт вместе с пластиковой основой SIM и передал оператору данные. Оператор нашел номер владельца паспорта, позвонил ему и рассказал, как связаться с нашедшим паспорт. В целом же количество звонков на традиционный канал связи 611 выросло всего на 3%, а количество обращений в цифровые каналы обслуживания – из мессенджеров и социальных сетей – увеличилось на 200%.

Главное – здоровье людей

Фактически пандемия изменила и подходы компании к работе с клиентами. В Tele2 в 1190 населенных пунктах Сибири была запущена доставка комплектов подключения. Всего количество доставок SIM-карт Tele2 по Сибири выросло на 159%, в два с половиной раза.

При том, что удаленка и взаимодействие онлайн были на первом плане, весь этот год, Tele2 удалось сохранить работоспособность 96% розничных точек, поскольку многие люди привыкли решать вопросы именно в салонах связи. Конечно же, компания позаботилась о безопасности продавцов и покупателей – все точки оснащены масками и антисептиками, а SIM-карту можно взять без участия продавца – выбрать номер и активировать ее самостоятельно.

Как бы то ни было, а здоровье персонала и организация работы на удаленке стали главными приоритетами компании. Так, всего за одну неделю в прошлом году мобильный оператор перевел на удаленку 450 сотрудников макрорегиона «Сибирь», и даже сейчас в офисе одновременно находится меньше половины персонала. Все, кто может работать удаленно – работают удаленно.

- С организацией удаленной работы мы справились, - считает директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский. - Tele2 возглавила «Рейтинг работодателей России» hh.ru в сфере телекоммуникаций и связи по итогам 2020 года. В общем списке крупнейших компаний оператор занял 7-е место, поднявшись на семь позиций по сравнению с 2019 годом. Один из важных критериев анализа в рейтинге HeadHunter – вовлеченность персонала. В анонимном опросе 92% сотрудников подтвердили, что доверяют топ-менеджменту и чувствуют заботу компании. Я уверен, что быстрый перевод на удаленную работу и нормальная организация взаимодействия в период пандемии позволили нам добиться такого результата.

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Пандемия – не повод стоять на месте

Удаленка не помешала Tele2 продолжать расти и развиваться. За год компания на 14,5% увечила в целом по Сибири количество сайтов - инфраструктурных площадок, на которых могут располагаться сразу несколько различных базовых станций сотовой связи. На двух тысячах уже действующих площадок в Сибири было размещено дополнительное оборудование для запуска 4G-интернета, а также построена 1000 новых базовых станций. В итоге более 220 тысяч человек в сибирских регионах получили доступ к быстрому мобильному интернету.

Кстати, именно благодаря Tele2 жители удаленных сел Омской области получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом. В прошлом году Tele2, выступая генеральным подрядчиком проекта устранения цифрового неравенства, построила по заказу Минкомсвязи, региональных правительств и ПАО «Ростелеком» более 60 сайтов в малых и удаленных населенных пунктах четырех регионов Сибири, в том числе в Омской области.

Продолжились и инвестиции в IT-инфраструктуру: месяц назад в Новосибирске были запущены два современных облачных коммутатора, которые будут управлять сетью в 9 сибирских регионах. Благодаря этому, после перевода всех процессов управления сетью в «облако», Tele2 сможет предложить сибирским клиентам ряд новых услуг.

- За год пандемии общий трафик передачи данных в макрорегионе вырос в полтора раза, - подводя итоги года онлайн, констатировал Дмитрий Кромский. - При этом те, кто и раньше пользовался мобильным интернетом, стали потреблять заметно больше контента – особенно тяжелого. Видео, прямые эфиры, стримы, подкасты - всё, что можно использовать со смартфона. Я уверен, что этот рост продолжится и дальше, а конкурентный рынок мобильной связи станет еще более напряженным. И бороться нам предстоит не в поле цены, а в поле качества предоставляемой услуги. Потому что требования клиента к качеству мобильного интернета непрерывно растут. Именно поэтому мы инвестируем в развитие сети и крайне внимательно относимся к вопросу собственной эффективности.