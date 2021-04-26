Депутат омского горсовета Никитин попал в больницу после падения с дерева

Депутат сразу попал в реанимацию с несколькими переломами. Фото: ideputat.er.ru

Сегодня стало известно, что депутат Омского городского совета Андрей Никитин попал в больницу. Чиновника госпитализировали после падения с дерева 22 апреля. По некоторым данным он залез на дерево на своем участке в поселке Карьер и, не удержавшись, упал с его верхушки. К медикам 48-летний чиновник попал в тяжелом состоянии.

- У пациента диагностировали множественные ушибы, черепно-мозговую травму и переломы ребер и позвоночника. Пациента сразу после поступления поместили в реанимацию, - сообщили в БСМП-1, куда народного избранника и госпитализировали.

По нашим данным, Андрей Никитин до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации. Обстоятельства получения им таких серьезных травм проверят силовики.

Напомним, что депутатом городского совета Андрей Никитин стал в 2012 году. Он представляет партияю «Единая Россия». Также чиновник с 2008 года возглавляет ООО «ЖКО Московка». В горсовете занимается вопросами ЖКХ, являясь заместителем председателя комитета по вопросам ЖКХ и транспорта.