В первые дни майских праздников начнутся репетиции военных парадов к 9 Мая.

В Омске 9 Мая пройдет торжественные построения войск и показ военной техники на Соборной площади. В этот раз власти разрешили присутствие зрителей. Однако для пришедших посмотреть Парад есть ряд требований: наличие отрицательного теста на ковид и маска. Без них пройти за ограждение к Соборной площади будет нельзя.

Тем временем, стало известно, когда военные планируют репетицию Парада. Она пройдет 6 мая в четверг. Водителям следует быть внимательными - вечером планируется перекрывать главные центральные улицы Омска. Пробок не избежать. Ограничивать движение собираются следующим образом:

6 мая с 19:30 до 24:00

- ул. Ленина (от площади Победы до ул. Интернациональной;

- Соборная площадь;

- Банковский переулок (от ул. Певцова до Соборной площади);

- ул. Ивана Алексеева (от Соборной площади до ул. Красина);

- ул. Тарская (от ул. Ленина до ул. Красина);

6 мая с 20:00 до 24:00

- Красный Путь (от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

- ул. Чапаева (от ул. Певцова до Красного Пути);

- ул. Коммунистическая (от ул. Певцова до Красного Пути);

- ул. Интернациональная (от Красного Пути до ул. Герцена);

- ул. Орджоникидзе (от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

- ул. Ленина (от площади Победы до пересечения с ул. Партизанской и ул. Щербанева);

- ул. Герцена (от ул. Интернациональной до ул. Ленина, включая площадь Победы);

9 мая с 7:00 до 13:00

- Красный Путь (от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

- ул. Чапаева (от ул. Певцова до Красного Пути);

- ул. Коммунистическая (от ул. Певцова до Красного Пути);

- ул. Интернациональная (от Красного Пути до улицы Герцена);

- ул. Орджоникидзе (от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);

- ул. Ленина ( от ул. Интернациональной до пересечения с ул. Партизанской и ул. Щербанева, включая Соборную площадь);

- Банковский переулок (от ул. Певцова до Соборной площади);

- ул. Ивана Алексеева (от Соборной площади до ул. Красина);

- ул. Тарская (от ул. Ленина до ул. Красина);

- ул. Герцена (от ул. Интернациональной до ул. Ленина, включая площадь Победы);

9 мая с 9:30 до 12:00

- ул. Жукова (от ул. 10 лет Октября до ул. Лермонтова).