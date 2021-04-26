В первые дни майских праздников начнутся репетиции военных парадов к 9 Мая.
В Омске 9 Мая пройдет торжественные построения войск и показ военной техники на Соборной площади. В этот раз власти разрешили присутствие зрителей. Однако для пришедших посмотреть Парад есть ряд требований: наличие отрицательного теста на ковид и маска. Без них пройти за ограждение к Соборной площади будет нельзя.
Тем временем, стало известно, когда военные планируют репетицию Парада. Она пройдет 6 мая в четверг. Водителям следует быть внимательными - вечером планируется перекрывать главные центральные улицы Омска. Пробок не избежать. Ограничивать движение собираются следующим образом:
6 мая с 19:30 до 24:00
- ул. Ленина (от площади Победы до ул. Интернациональной;
- Соборная площадь;
- Банковский переулок (от ул. Певцова до Соборной площади);
- ул. Ивана Алексеева (от Соборной площади до ул. Красина);
- ул. Тарская (от ул. Ленина до ул. Красина);
6 мая с 20:00 до 24:00
- Красный Путь (от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);
- ул. Чапаева (от ул. Певцова до Красного Пути);
- ул. Коммунистическая (от ул. Певцова до Красного Пути);
- ул. Интернациональная (от Красного Пути до ул. Герцена);
- ул. Орджоникидзе (от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);
- ул. Ленина (от площади Победы до пересечения с ул. Партизанской и ул. Щербанева);
- ул. Герцена (от ул. Интернациональной до ул. Ленина, включая площадь Победы);
9 мая с 7:00 до 13:00
- Красный Путь (от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);
- ул. Чапаева (от ул. Певцова до Красного Пути);
- ул. Коммунистическая (от ул. Певцова до Красного Пути);
- ул. Интернациональная (от Красного Пути до улицы Герцена);
- ул. Орджоникидзе (от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной);
- ул. Ленина ( от ул. Интернациональной до пересечения с ул. Партизанской и ул. Щербанева, включая Соборную площадь);
- Банковский переулок (от ул. Певцова до Соборной площади);
- ул. Ивана Алексеева (от Соборной площади до ул. Красина);
- ул. Тарская (от ул. Ленина до ул. Красина);
- ул. Герцена (от ул. Интернациональной до ул. Ленина, включая площадь Победы);
9 мая с 9:30 до 12:00
- ул. Жукова (от ул. 10 лет Октября до ул. Лермонтова).