«У мамы это было самообороной»: Омичку, которая зарезала душившего ее сожителя, будут судить за убийство

Из-за чего разыгралась семейная драма, сейчас разбираются следователи.

Семейная трагедия разыгралась в селе Чернолучье под Омском. 45-летняя местная жительница Светлана Ш. решила уйти от сожителя Андрея К. Но так просто сделать это у нее не получилось.

Гражданский муж начал преследовать «отбившуюся от рук» сожительницу. На днях явился домой к ее матери, где Светлана жила в последнее время. Там он устроил скандал и заподозрил, что благоверная ушла не из-за того, что это у него плохой характер, а потому что нашла любовника. (Эта версия, кстати, не нашла подтверждения).

Рассвирепев, Андрей накинулся на «изменницу» и начал ее душить. Обороняясь, та схватила попавшийся под руку кухонный нож и ударила опостылевшего ревнивца в грудь. По крайней мере, такой версии придерживается сторона защиты.

Мужчина умер от полученной раны, а женщине теперь грозит реальный срок за убийство человека.

- По версии следствия, к преступлению причастна сожительница потерпевшего, которая причинила ему смертельное ранение во время семейной ссоры, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проверяется версия о самообороне. Расследование продолжается.

Об убитом пока известно немного: 11 лет назад он был судим по 228-й статье (за наркотики). Но после освобождения больше проблем с законом не имел. Судя по фото в соцсетях, увлекался охотой и рыбалкой. Соседи рассказывают, что ни мужчина, ни его жена не выпивали, да и об особых конфликтах между ними они ничего не знали.

Погибший увлекался рыбалкой.

Что именно послужило для такой взаимной ненависти, сейчас выясняют следователи.

«Комсомольская правда в Омске» выяснила, что у женщины, которую обвиняют в убийстве, есть 17-летняя дочь от первого брака.

У Светланы есть дочь-подросток.

- Мама просто спасала свою жизнь, и это было самообороной, – рассказала нам девочка.

Такой же версии придерживается и мать Светланы, которая стала свидетелем нападения. По утверждению пенсионерки, другой возможности защитить себя у ее дочери не было. Однако будут ли приняты эти свидетельства во время следствия и на суде, пока большой вопрос: женщины – близкие родственницы и могли вступить в сговор.