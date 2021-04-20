Самый богатый омский депутат ЗакСобрания заработал за год 178 миллионов

Народные избранники отчитались о своих доходах - с ними у них полный порядок.

Депутаты омского ЗакСобрания отчитались о своих доходах за 2020 год. Как оказалось, с ними у них все в порядке. Народные избранники не бедствуют. Самым богатым в очередной раз стал депутат Дмитрий Павлов, который возглавляет интернет-провайдера ООО "Омские кабельные сети". В прошлом году он заработал 178 миллионов! По сравнению с 2019 годом заработок Павлова вырос почти в 2 раза.

На втором месте в списке самых богатых народных избранников областной думы директор по стратегическому развитию ЗАО «Основа холдинг» Игорь Антропенко. Его доходы несколько упали по сравнению с 2019 годом. В прошлом году он заработал чуть больше 38 миллионов.

Третье место у директора АО «Высокие технологии» Дмитрия Шишкина. Депутат задекларировал 25 миллионов рублей. У главы строительной фирмы АСК Валерия Кокорина, который считается в Омске одним из самых богатых людей, цифры еще скромнее. Депутат заработал в прошлом году 21,2 миллиона. Замыкает пятерку финансово самых успешных народных избранников ЗакСобрания глава птицефабрики "Сибирская". У Анатолия Беззубцева заработок в 2020 году составил 14,5 миллионов.

Отчитался о доходах и бессменный спикер ЗакСобрания Владимир Варнавский. С его цифрами тоже все в полном порядке. Он совсем на чуть-чуть обошел по уровню заработка в прошлом году президента Владимира Путина. У Владимира Варнавского за 2020 год в декларации значится доход в 10 миллионов 10 тысяч рублей. Так что омские депутаты люди, мягко говоря, не бедные.

А вот самым "скромным" стал Сергей Головачев, несколько лет назад руководивший вполне себе успешным ООО "Агрокомплекс "Ударный". Народный избранник в своей декларации за прошлый год указал 0 рублей. На что живет депутат, загадка.