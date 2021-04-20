Омичи сняли на видео пробку, образовавшуюся из-за БТР

Колонна военных машин прошла по трассе и практически парализовала автомобильное движение. Фото: ВКонтакте

Сегодня омичи заметили в городе много военной техники. С самого утра в небе над Омскм летали военные вертолеты, которые немало озадачили некоторых горожан. В соцсетях появились множество фото и видео с тяжелыми машинами в небе. Оказалось, что это просто переброска военных частей. В Омске довольно часто видят вертолеты, здесь они, как правило, приземляются для дозаправки.

Но сегодня с проблемами из-за военной техники столкнулись омичи на выезде из города. Настоящая пробка образовалась на 17-ом километре Сыропятского тракта. Омичи неожиданно для себя встретили колонну из БТР, которые заняли почти всю трассу. Раньше такого не бывало.

Омичи и раньше видели военные вертолеты над городом, а вот в пробках из-за БТР стояли впервые. Фото: ВКонтакте

- Если ты живешь в росссии – нормально попасть в пробку из-за БРТов, - эмоционально прокомментировал происходящее один из тех, кто оказался в пробке. Видео с кадрами военной техники на подъезде к городу, появилось в соцсетях. В кадр попала колонна минимум из 6 машин. Омичи в комментариях отметили, что уже видели такие марши техники, но чуть дальше от города.

- Водители отрабатывают марш в колонне, периодически это происходит. Встречал ранее возле Горьковского, они там разворачиваются и на базу возвращаются, - написал один из омичей. Как отметили пользователи, такие маневры входят в программу обучения водителей БТРов.