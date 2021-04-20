Куда омичи переезжают на ПМЖ и почему

За последние 10 лет из региона уехало почти 600 тысяч человек! Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние 10 лет в Омске только и разговоров о том, что наш город заметно уступает в привлекательности жизни соседним регионам – той же Тюмени и Новосибирску. Что уж говорить о Москве и Санкт-Петербурге. Фраза «Не пытайся покинуть Омск» стала уже чуть ли не брендом города, а жители регулярно ругают его в Интернете (подробнее см. «Подслушано в сети»).

Куда жители Омской области уезжают чаще всего. Фото: Архив "КП"

Претензии сибиряков понятны и из года в год одни и те же: маленькие зарплаты, неважная экология, низкий уровень комфорта городской среды и отсутствие перспектив. За последние 10 лет из региона уехало почти 600 тысяч человек! Причем, как видно из графика (см. график), резко ухудшаться миграционная ситуация в Омской области начала где-то с 2016 года. Там цифры резко поползли вверх: в 2015 сальдо между приехавшими и уехавшими составило -1800 человек, а на следующий год уже почти -6000! Почему люди так резко начали бежать из региона?

И это только официальные данные, а сколько перебравшихся на ПМЖ в другие места, но все еще числящихся в Омске? Есть, конечно, и прибывающие к нам, но все равно цифры пугающие. Настолько, что проблему официально признали и в омском правительстве (подробнее см. «Сказано в тему»). Вот только что с этим делать, власти пока, похоже, не знают. По итогам 2019 года у нас рекордное число уехавших за все время – 61 060 человек! Причем это в основном трудоспособное население. И мы в лидерах среди российских регионов, откуда уезжают чаще всего.

В причинах мы разбирались с директором Центра гуманитарных, социально-экономических и политических исследований-2 (ГЭПИЦентр-2) Вадимом Дрягиным. Его специалисты почти 30 лет проводят социологические и маркетинговые исследования.

К НАМ ЕДЕТ СЕЛО И ВЫХОДЦЫ ИЗ КАЗАХСТАНА

В разговоре с Вадимом Дрягиным мы даже немного поспорили.

- Переезд с одного места на другое всегда был инструментом социальной мобильности и роста. В устоявшемся представлении иерархия статуса миграции выглядит так: из села в райцентр, из райцентра в город, из города в столичные регионы, из столицы за границу, - говорит он. - Вообще для россиян миграция – это одна из основ русской ментальности с 19 века. Улучшить свой социальный и экономический статус – запрос любой личности.

- Но едут почему-то от нас, а не к нам. А прирастает Омская область в основном за счет села и Казахстана. Есть у вас объяснение этому?

- Но есть еще и те, кто попробовал уехать, но вернулся. Да основные миграционные потоки к нам идут именно оттуда плюс бывшие советские республики. А что плохого в том, что мы прирастаем за счет Казахстана и села, любая миграция объективно необходима.

- Есть версия, что усреднено, не говорим про всех, это люди более низкого социального и интеллектуального потенциала, чем жители крупных городов. А это в свою очередь якобы влияет и на возможности самого города.

- Не совсем согласен. Живой исторический пример – США. Они базировались на основных миграционных потоках деклассированных классов. Но создали условия для местного самоуправления. Повторю: миграция – нормальный и естественный процесс. Это ни хорошо и ни плохо. Основная проблема – это конкуренция за рабочие места. У нас есть Москва, которая в общественном мнении гораздо более успешна. И переезд мигрантов из провинции москвичи воспринимают именно как конкуренцию за рабочие места.

- А мне кажется, главная проблема не в конкуренции. Вряд ли мигранты с юга конкуренты столичным кадрам, имеющим высшее образование и больший потенциал. А вот для рабочих профессий – они конкуренты. И главная угроза в том, что мигранты сбивают стоимость труда. Они готовы работать за меньшие деньги. Москвич даже без образования не готов мести дворы за условные 30 тысяч.

- Я опять не согласен. Миграции подвержены все социальные слои. Социальную напряженность и конфликты могут создавать политические мигранты или бегущие от войны. Переезжают особенно активно как раз «креативщики» и интеллектуалы. И они как раз конкуренты для столичных кадров в борьбе за рабочие места. Любая миграция – это конкуренция за них и сбивание стоимости оплаты труда. Вспомните «советскую лимиту», которые только из-за социального статуса столичного региона стремились переехать в Москву или Ленинград. В России более 140 миллионов человек, около 115 – живет в европейской части. А в Сибири и Дальнем Востоке всего 25 миллионов. Как ни крути, мы все равно здесь начали жить по оборонной и производственной необходимости. Когда сюда эвакуировали промышленность в годы Войны, освоения целины и т.д., тогда и был резкий рост численности населения в Омске. Мы изначально были в более слабой позиции. Но война закончилась и нам сейчас важно знать и понимать, почему и зачем мы здесь? Нужен ответ, какова стратегия развития региона.

- Думаю, на эти вопросы должна ответить власть. Люди перестали мыслить категориями общественной важности. Ушло то время, когда на первом месте было общество. Сейчас – на первом месте человек. И мотивы уехать простые: низкий уровень зарплат и комфортной среды, плохая экология или климат.

- Я же не спорю. Это все хорошо фиксирует социология. Эти претензии очевидны и понятны. Но речь-то не об этом. Я говорю, что само по себе предложение высокой зарплаты не является окончательным условием переезда. Вы можете там прожить какое-то время, но не факт, что закрепитесь. Ну хорошо, вот такой вопрос: почему человек с низким уровнем дохода все равно продолжает жить в Париже? Или не сложилось в Москве, но ты все равно любыми способами стараешься там остаться? Ответ очевиден: Париж – столица Европы, Москва – столица страны. Это уже социальный статус. А скажите мне, что такое Омск?

- Место, где ты родился и живут твои близкие и любимые люди. Многих именно этот фактор сдерживает от переезда.

- Да. А о том, что Омск это древнейшая история отношений Европы и Азии, кстати, миграционных, кто-нибудь знает?

- Что мне, как человеку из Омска, даст эта пропаганда? Как меня это удержит или как я могу эту историю пощупать? В случае с Парижем или Москвой все понятно: это возможность прикоснуться к интересным и узнаваемым людям, бОльшие возможности и потенциал, близость к главным мировым достопримечательностям (Эйфелева башня, Красная Площадь), посмотреть на которые едут со всего мира.

- Стоп, я ведь не говорю о пропаганде. Я говорю о понимании этого статуса в социально-культурных представлениях города. Другой вопрос, есть ли необходимость в развитии именно этого статуса города? На него нет ответа. Мы не понимаем, зачем мы живем в Омске. Вы правы в своем взгляде, что при переезде люди руководствуются прагматичными взглядами. У нас сейчас всё общество индивидуальных прагматиков. Но человек этим не ограничивается. Это внешняя вещь. Что касается вашей мысли о запросе на общение с творческой элитой Парижа, то с развитием Интернета и соцсетей это можно делать, не переезжая, из той же Кормиловки. Уезжают омичи, потому что статус жизни в Новосибирске, Тюмени, Москве и возможностей, с их точки зрения, выше.

- Вы согласились, что основные потоки приезжают к нам из села и Казахстана. Но когда-нибудь и они иссякнут. Вы сами сказали, что брошенных омских деревень все больше?

- Появятся новые потоки, если Омск будет развиваться.

- У омичей есть мнение, что в последние годы Омск перестал был миллионником. Очень много уезжающих. Что вы думаете об этом?

- Ну что тут гадать, ты или признаешь систему государственной статистики. Или нет.

- А это может искусственно накручиваться?

- А зачем?

- Миллионники в этом заинтересованы, чтобы получать дополнительные федеральные дотации, которые полагаются миллионникам. Для федеральных властей факт, что в некогда крупном городе резко сократилось число жителей – тревожный звоночек и признание, что, возможно, они что-то делают не так.

- Это условность. Мы точно не знаем принципы распределения бюджетных субсидий, несмотря на наличие Кодекса. Он не совсем понятен. Деньги идут туда, где существуют какие-то социальные проблемы, с точки зрения федеральной власти. Как в случае с Дальним Востоком. Что касается, тревожного звоночка. Я уже говорил, что процесс вымывания населения – естественный процесс, объективный. Да, где-то он стоит остро, где-то нет. Плохо это или хорошо, что мы перестали вдруг быть миллионником. Ну как я могу относиться к объективным вещам. Если перепись покажет, что это факт и что? Нас забросили сюда в годы войны, война кончилась, теперь надо возвращать население или создавать условия жизни и предлагать экономический смысл.

СКАЗАНО В ТЕМУ

«Продавщица в Новосибирске будет получать в 1,5-2 раза больше, чем у нас»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Если в 2018–2019 годах отток был более 12 тысяч человек, то в прошлом – уже 10 тыс. человек. Конечно, роль сыграла пандемия. Но у этого процесса есть и обратная сторона: миграционного притока населения по программе переселенцев не было. Радует уже то, что хотя бы приостанавливается процесс […] - Люди к нам приезжают из других городов и говорят, что наш город чище. Мне есть с чем сравнить! Омск намного краше других городов, и нам есть чем гордиться. Благо был архитектурный и исторический задел. Но сейчас нужно время. Проблемы-то наболевшие! Но и результаты есть. Главная наша задача – повышать уровень дохода. Продавщица получает в Омске одну зарплату, а в Новосибирске будет получать в 1,5–2 раза больше. В Тюмени и Ханты-Мансийске такая же ситуация.

Так выглядит график по соотношению уехавших к приехавшим (сальдо) за последние 10 лет. Ситуация резко ухудшилась в 2016 году. Фото: Архив "КП"

ПОДСЛУШАНО В СОЦСЕТЯХ

«Работы нет, куда молодежи податься?»

Знаток:

- Омск – это сибирский брошенный Детройт. Город экономически невыгоден. Выведены налоги со всех предприятий, вот и бегут люди.

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Доктор:

- Надоели со своей городской комфортной средой. Вы работу людям предоставьте и зарплату нормальную!

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Мечтатель:

- Я тоже хочу уехать. Не хочу, чтобы дети дышали этим воздухом и сокращали себе жизнь! И раком болеть не хочу! Гляньте: пивнушки в каждом доме!

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Сатирик:

- Знаю человека три, которые таксовали в Омске, а сейчас таксуют в Краснодаре. Жизнь «наладилась». Стоило уехать и все пошло в гору. Многое зависит и от вас самих, а не от города.

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Трудяга:

- На службе занятости есть бегущая строка с вакансиями. Так сразу бросается в глаза, когда идешь мимо, что потолок предлагаемых зарплат 25000 рублей! И это с опытом и квалификацией. Другие минусы города можно не называть.

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Сибиряк:

- Про плохой климат - ерунда полная. Климат прекрасный, солнечный. Низкая преступность, по улицам ходить не страшно. Главная проблема - низкие зарплаты. Люди получают по 15-20 тысяч. Работы нет нормальной. Открывают торговые центры, производств мало.

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Педагог:

- Мы с мужем в Омске 40 лет. Какой был город! Чистый, зеленый, весь в цветах. Работы хватало всем. Омск считался студенческим городом. Было чем заняться. Кто виноват, что такой город загубили? Все происходило на наших глазах. Понастроили магазинов, по которым ходишь как по музею. Цены как телефонные номера. А главное, что с работой проблема. Ладно мы пожилы, как говорится, вышли в тираж, а куда податься молодежи?

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Мультик:

- Доступная ипотека – болтовня чиновничья. Сын работает с 18 лет. И вот к 30 годам кроме кредитов самое светлое приобретение - это дочь, а как ее растить?