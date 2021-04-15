«Была в шоке и делала все на автомате»: Омская медсестра спасла человека, которому поезд отрезал ноги

Анастасия оказалась единственным медиком в поезде, а помочь ей согласился только ее муж.

Неожиданный и совсем не приятный сюрприз преподнес семье Мацкель недавний отдых в Краснодарском крае. Они отдыхали у друзей в Лоо, а потом решили побывать в Краснодаре. Супруги Анастасия и Павел уже сели в поезд, их ждали друзья, с которыми они давно не виделись, но посреди пути поезд экстренно затормозил. Пассажиры долго не могли понять, что произошло и почему они остановились, пока по громкой связи машинист не спросил: «Есть ли в поезде медики?». После этого сразу стало ясно, что ничего хорошего не произошло.

Анастасия работает медсестрой в БУЗОО ГБ-9, поэтому сразу откликнулась. Больше медиков в поезде не было. К ней подошел машинист и, как вспоминает девушка, задал странный вопрос:

- А вы как к открытым ранам относитесь?

- А что случилось?

- Там человек под поезд попал, - сказал машинист. Анастасия даже не стала раздумывать, а сразу отправилась а помощь к пострадавшему.

- Когда я пришла, мужчину еще не оттащили от поезда. Все были в шоке, стояли вокруг, а один из сотрудников поезда пытался перенести пострадавшего. Но у него не получалось, мужчина был довольно тяжелым. Я быстро вернулась за мужем и сказала, что там нужна помощь. Он без вопросов вышел из вагона и помог оттащить пострадавшего, - вспоминает Анастасия.

Когда стало возможно оказать первую помощь, оказалось и это трудно сделать. У медсестры буквально не было ничего из медицинских принадлежностей под рукой.

- Конечно, я сразу попросила аптечку, но там только бинт и постоянно рвущийся жгут. Вот и все, - рассказывает Анастасия. – На одну ногу я наложила этот жгут, а когда попросила что-то для второй, машинист, спасибо ему, догадался снять ремень и отдать нам. Я просила лед, думала, может, можно будет ноги отрезанные как-то спасти, но ничего такого в поезде не нашлось.

Пострадавший мужчина постоянно терял сознание, он был в шоке от случившегося. В шоковом состоянии были и все остальные: Анастасия и Павел, работники железной дороги и пассажиры. Казалось, оставалось только дождаться скорую, но жизнь добавила еще проблем: приближался встречный поезд. Мужчину пришлось срочно переносить за первый путь, ведь трагедия произошла на втором.

- Мой муж постоянно был с пострадавшим, и когда поезд проходил, тоже сидел с ним на насыпи. Переживала, чтобы никого под поезд не затянуло в этот момент. Пострадавший ничего не говорил, но постоянно терял сознание. Паша не давал ему этого сделать, всегда с ним говорил, пока скорая не приехала. Минут через 15-17 медики добрались, - с трудом вспомнила Анастасия. Время она в тот момент просто не замечала.

Как не растерялась, девушка сама не знает, говорит, что все делала на автомате. Настя говорит, что до декретного отпуска, в котором сейчас находится, работала в хирургии. С пациентами после ампутации ей приходилось иметь дело, но с такими ранами она сталкивается впервые. И действительно, с такими случаями чаще сталкиваются врачи скорой помощи. На вопрос, не собирается ли Анастасия учиться на врача, девушка скромно ответила, что нет.

- У меня уже трое детей. Куда мне? – сказала девушка. Но мы уверенны, если бы Настя решилась, то определенно стала бы отличным врачом.