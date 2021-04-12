Ты просто космос, Омск!

Фото Евгении Гусевой

Кедры, которые растут возле школы №55, появились здесь не просто так. В 1962 году в Омск приезжал первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. В честь его визита возле этой школы и высадили кедровник, ведь у Юрия Алексеевича был позывной «кедр». Кстати, в этой школе есть Музей космической славы, который с 1985 года носит имя Циолковского. Среди экспонатов музея есть книга и земля из Гжатска – города, где родился первый космонавт. Их передала музею мать Юрия Алексеевича.

В музее космической славы школы №55 есть книги, по которым учился основоположник космонавтики, русский ученый Константин Эдуардович Циолковский. Именно Циолковский был первым человеком, который обосновал использование ракет для полетов в космос. Кстати, именно в наш город во время Великой Отечественной Войны был эвакуирован архив этого ученого.

Измерительные приборы омского предприятия ПО «Электроточприбор» сопровождали первый полёт человека в космос. Главный конструктор Сергей Павлович Королев момент пуска первого пилотируемого космического корабля «Восток» с космонавтом №1 Юрием Гагариным определял по стрелке измерительного прибора, сделанного на этом предприятии. Сегодня приборы ПО «Электроточприбор» работают в космосе и на земле при подготовке к полетам. Более 150 работников предприятия награждены медалями и грамотами Федерации космонавтики СССР, РФ, предприятие дважды награждено Дипломами имени Юрия Гагарина.

Корпус ракеты-носителя «Космос-3М», которую производили на омском заводе «Полет», является памятником в честь омичей, которые внесли свой вклад в освоение космоса. Он установлен в Октябрьском округе в районе кинотеатра «Космос». Монумент был открыт 21 июля 2011 года. Интересно, что установлен он на настоящий стартовый стол, с которых ракеты отправляют в космос. Вес монумента 8 тонн, высота 32 метра.

Завод «Полет» выпускало и выпускает ракетно-космическую и авиационную технику: ракеты-носители, и космические спутники, и сверхмощные двигатели, и военные самолеты, и гражданские самолеты. Сейчас это ПО входит в федеральную компанию страны в космической отрасли - ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева». Омский завод славится не только ракетами, но и космическими спутниками. Именно в Омске были изготовлены спутники международной поисковой системы «Надежда», спутники «Стерх», «Цикада», «Можаец». Все они служат для проведения спасательных операций, определения местоположения судов.

Сергей Королев. Имя этого генерального конструктора стало широко известно только после его смерти. Этот человек был основоположником современной космонавтики. На омском «Полете» он работал с 1941 по 1942 год. Он из Москвы в Омск будучи заключенным, работавшим в конструкторском бюро НКВД – ЦКБ № 29. На заводе № 166 (так в то время называлось ПО «Полет») Королев занимался запуском в серийное производство уникального для того времени самолета – бомбардировщика. А проживал вместе с другими заключенными в небольшом двухэтажном здании по адресу: 2-я Транспортная улица, 24, в котором сейчас располагается Детская поликлиника № 5.

Сергей Павлович Королев во время запуска корабля с Юрием Гагариным

Планета по имени OMSK. Маленькое небесное тело, которое носит имя нашего города невооруженным глазом не увидеть. Тем не менее она имеет свой статус – малая планета Солнечной системы № 3406. Название этому объекту дала его первооткрывательница, наша землячка Бэла Бурмашова, почётный член Астрономо-геодезического общества при РАН в честь города, где она родилась.

Омские космонавты. Наши земляки Юрий Исаулов и Владимир Гуляев полететь в космос не смогли, но каждый в свое время входил в отряд космонавтов. Юрий Исаулов прошёл несколько этапов специальной космической подготовки и должен был полететь в космос. Однако за два дня до старта попал в больницу с отравлением. Владимиру Гуляеву полететь в космос также помешало нездоровье.

Текст Лариса Лоскутова