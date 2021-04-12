Стало известно, какие дороги отремонтируют в 2021 году в Омске

В этом году будут делать комплексный ремонт дорог - с бордюрами, ливневкой и разметкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением тепла в Омске начинается очередной сезон ремонта дорог. В этом году в городе с 15 апреля по 15 октября запланировали привести в порядок 396 участков.

- В 2021-2022 годах будет выполнен комплексный ремонт 37 городских автодорог на общую сумму 1 млрд 411 тыс. рублей, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Помимо ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части предусмотрено обустройство тротуаров, ограждений, остановок, бордюров, а также укрепление обочин, восстановление ливневой канализации и других элементов дорог – это дорожные знаки, светофоры Т-7, искусственные неровности и разметка.

Вот, какие дороги планируют успеть отремонтировать за ближайшие шесть месяцев.

Кировский округ:

1. Ул. Новостройка.

2. Ул. Южная.

3. Дорога к Западному кладбищу.

4. Дорога на ст. Карбышева-2.

5. Дорога на ст. 2098.

6. Дорога на Новокировское кладбище.

7. Ул. Талалихина (от ул. 5-й Кировской до ул. 10-й Самарской).

8. Ул. 3-я Автомобильная.

9. Ул. С. Сейфуллина (от ул. Волгоградской до Объездной дороги пос. Чукреевки).

10. Ул. Профинтерна.

11. Ул. Хлебная.

12. Ул. Сибирская.

13. Ул. 22 Декабря, от ж/д-переезда до ул. Полярной.

14. Ул. Карпинского.

15. Ул. Революционная.

16. Ул. Торговая.

17. Ул. 2-я Казахстанская.

18. Парк Победы.

19. Ул. Бетховена.

20. Ул. Перова (от ул. 5-й Кировской до разворотной площадки).

21. Ул. Ялтинская.

22. Дорога на пос. Магистральный.

23. Проезд от дороги на пос. Магистральный до зд. № 51 по ул. Новостройке.

24. Ул. Перова (от ул. Мельничной до ул. 5-я Кировская).

25. Ул. Володарского.

26. Ул. Можайского.

27. Ул. 2-я Кировская (от ул. Можайского до ул. Менжинского).

28. Ул. Москаленко.

29. Ул. Суровцева.

30. Ул. Авиагородок.

31. Ул. Муромцева.

32. Ул. Куломзинская.

33. Ул. Поворотникова.

34. Ул. 3-я Островская с разворотной площадкой.

35. Ул. Мельничная, от ул. О. Кошевого до ул. Талалихина.

36. Ул. Чухновского (от ул. Олега Кошевого до ул. Бетховена).

37. Ул. 3-я Казахстанская.

38. Ул. Центральная.

39. Ул. Прибрежная (пос. Мелиораторов).

40. Ул. Прииртышская (от дома № 2 до дома № 18 по ул. Прииртышской).

41. Объекты по обращениям граждан и предписания ОГИБДД УМВД России по городу Омску.

42. Ул. Макохи, ул. Белова.

43. Ул. Бережного.

44. Бул. Космонавтов.

45. Ул. Путилова.

46. Ул. Комкова.

47. Ул. Лисицкого.

48. Ул. Перелета (от ул. Крупской до ул. Шаронова).

49. Бул. Кузьмина.

50. Ул. Рокоссовского.

51. Ул. Конева.

52. Ул. Кондратюка (от ул.Волгоградская до ул. Дианова).

53. Ул. Туполева (от ул. Степанца до просп. Комарова)

54. Ул. Шаронова.

55. Дублер ул. Волгоградской.

56. Ул. Взлетная.

57. Ул. 1-я Рыбачья с разворотной площадкой.

58. Дорога от ул. Рокоссовского до СНТ «Дорожник», СНТ «Бодрость», СНТ «Иртышские зори».

59. Бул. Зеленый.

60. Дублер ул. Дмитриева.

61. Ул. Котеджная.

62. Ул. Дергачева (от ул. Дианова до ул. Рокоссовского).

63. Дорога на РЭБ.

64. Ул. Лесной проезд.

65. Дорога от ул. Волгоградской до остановки «Мкр Рябиновка».

66. Ул. 2-я Любинская.

67. Ул. Новороссийская (от ул. Волгоградской до ул. Ватутина).

68. Ул. Звездная.

69. Дорога на СНТ «Пламя».

70. Дорога на СНТ «Медик».

71. Ул. 4–11-я Солнечные.

72. Объекты по обращениям граждан и предписания ОГИБДД УМВД России по городу Омску.

Ленинский округ:

1. Ул. Доватора.

2. Ул. Константина Заслонова.

3. Ул. Ф. Крылова.

4. Ул. Молодогвардейская.

5. Ул. Шакурова.

6. Ул. А. Маркова.

7. Ул. П. Ильичева.

8. Ул. Кучерявенко.

9. Ул. Гризодубовой.

10. Ул. Мишина.

11. Ул. Бенеша.

12. Ул. Леонова (от ул. 1-й Трамвайной до ул. 1-й Комсомольской.)

13. Ул. Карбышева.

14. Пос. Черемуховское (улицы Береговая, Аксенова, Красноярова, Захарова, Лиходида, Захаренко).

15. Ул. Маргелова (от ул. Светловской до остановки «Мкр Светлый»).

16. Ул. Братская.

17. Ул. Орловского.

18. Привокзальная площадь.

19. Ул. Рождественского.

20. Ул. В. Иванова.

21. Ул. 2-я Трамвайная.

22. Ул. Ангарская.

23. Ул. 8-я Пролетарская.

24. Ул. Воровского (от ул. 10-й Электровозной до границы города Омска).

25. Ул. Камышовая.

26. Дорога на пос. Дальний (от ул. Владивостокской до остановки «Пос. Дальний»).

27. Ул. С. Стальского.

28. Ул. Серова.

29. Ул. Чайковского.

30. Ул. Калинина (от ул. Чайковского до ул. 1-й Советской).

31. Ул. 9-я Ленинская.

32. Ул. Марченко.

33. Ул. Котовского (от пр.-та К. Маркса до ул. Орловского).

34. Ул. Волго-Донская.

35. Ул. Леконта.

36. Ул. Красный переулок.

37. Ул. Котельникова.

38. Ул. Уральская.

39. Ул. Зеленый переулок.

40. Ул. Вузовская.

41. Ул. Академика Павлова.

42. Ул. 3-я Чередовая (от ул. Д. Бедного до ул. Ростовской).

43. Ул. Смены (от ул. Полторацкого до дома 50 по ул. Полторацкого).

44. Ул. Ишимская.

45. Дорога от ж/д-переезда до ул. Фрезерной между стр. №№ 102А, 104А по ул. 1-й Путевой.

46. Ул. Пугачева (от ул. 1-й Комсомольской до ул. 8-й Комсомольской).

47. Ул. 10-я Чередовая (от ул. Д. Бедного до 5-го Рабочего пер.).

48. Пр.-т Сибирский (от ул. Ярослава Гашека до ул. Молодова).

49. Дорога к пос. Северный.

50. Дорога от Черлакского тракта до «Метро».

51. Дорога от «Метро» до федеральной трассы.

52. Ул. 1-я Станционная.

53. Ул. Новосортировочная (от ул. Гуртьева до ул. Полторацкого).

54. Ул. 3-я Станционная.

55. Ул. Молодова.

56. Ул. 9-я Марьяновская (от ул. Воровского до ул. 1 Мая).

57. Ул. Вострецова.

58. Дорога к поселку Птицефабрика (от ул. Светловской до остановки «Поселок Птицефабрика»).

59. Дорога по ул. Военно-продуктовый пункт.

60. Ул. 1-я Тепловозная.

61. Ул. 2-я Тепловозная.

62. Переулок Воровского.

63. Дорога к деревне Ракитинке (по маршруту движения общественного транспорта) от дороги к поселку Птицефабрика от дороги по улице Светловской (поворот у СНТ «Птицевод») до границы города Омска.

64. Дороги в пос. Зеленая долина (улица Липовая, Ивовая).

65. Ул. Карело-Финская.

66. Ул. Озеро Хасан.

67. Ул. 14-я Чередовая (от ул. Д. Бедного до 6-го Рабочего пер.).

68. Ул. Полторацкого.

69. Ул. Вокзальная.

70. Ул. А. Избышева.

71. Ул. Карлова.

72. Ул. Жуковского.

73. Ул. Крымская (от ул. 10-й Чередовой до ул. Полторацкого).

74. Ул. 5-й Рабочий переулок.

75. Ул. Радищева.

76. Ул. 1-я Чередовая (от ул. Невского до ул. Лагоды).

77. Ул. Лагоды.

78. Дорога вдоль полей ТПК (от ул. 14-й Чередовой до ж/д-переезда).

79. Ул. Ушинского (от ул. Д. Бедного до ул. Невского).

80. Ул. 6-я Чередовая (от ул. Д. Бедного до ул. Крымской).

81. Ул. Шота Руставели (от ул. 7-й Чередовой до ул. Крыловской).

82. Дорога к пос. Армейский от Новосибирского тракта М-51 до остановки «Пос. Армейский».

83. Ул. 14-й Военный городок.

84. Дорога на мкр Новая Станица.

85. Маршрут автобуса № 117 до остановки «Новая Станица» (через мкр Черемушки).

86. Дорога от ул. 1-й Путевой до ж/д-переезда.

87. Дорога на пос. Морозовка (от ул. 6-й Станционной до границы города Омска).

88. Ул. 1-я Путевая (от ул. Инструментальной до ул. 2-й Путевой).

89. Ул. Батумская.

90. Ул. Фрезерная.

91. Ул. 3-я Ленинградская (от ул. 6-й Станционной до остановки «Пос. Омской птицефабрики»).

92. Дорога вдоль садоводческих товариществ «Заря-1», «Энергетик-2».

93. Ул. Инструментальная (от ул. 1-й Путевой до ул. Машиностроительной).

94. Дорога к садоводческому товариществу «Заря-2» (от ул. Воровского до ул. Яблоневая).

95. Дорога на пос. Черемушки.

96. Ул. Карьер (от ул. Воровского до остановки «СНТ Маяк-2»).

97. Дорога на мкр Входной (от Исилькульского тракта до ул. Входной мкр).

98. Ул. 2-я Путевая.

99. Ул. 1-я Рассветная.

100. Ул. Машиностроительная.

101. Дорога к 14-му Военному городку.

102. Объекты по обращениям граждан и предписания ОГИБДД УМВД России по городу Омску.

Октябрьский округ:

1. Ул. Петра Осминина.

2. Ул. Романенко.

3. Ул. Н. Худенко.

4. Ул. 75-й Гвардейской бригады.

5. Ул. Н. Кузнецова.

6. Ул. Ермолаева.

7. Ул. В. Товстухо.

8. Ул. Дементьева.

9. Ул. Полосухина.

10. Ул. Печникова.

11. Ул. Силина (мкр Крутая горка).

12. Ул. Полтавцева (мкр Крутая горка).

13. Ул. Васева (мкр Крутая горка).

14. Дороги в мкр Крутая горка (Крутогорская, Мотостроителей, Российская, 40 лет Победы).

15. Ул. 1905 года.

16. Ул. Сенной тупик.

17. Ул. Будеркина.

18. ул. Б. Хмельницкого.

19. Ул. 6-я Шинная.

20. ул. Сельская.

21. Дорога вдоль дачного массива «Осташково».

22. Ул. Барабинская.

23. Дорога на Осташково (от ул. Барабинской до остановки «Осташково»).

24. Ул. 16-й Военный городок.

25. Ул. Хабаровская.

26. Ул. Запорожская.

27. Ул. Б. Цемента.

28. Ул. 1-я Железнодорожная.

29. Ул. 2-я Железнодорожная.

30. Ул. 3-я Железнодорожная.

31. Ул. 4-я Железнодорожная.

32. Пр.-т Космический с разворотной площадкой.

33. Ул. 1-я Индустриальная.

34. Ул. Пархоменко, от дома 2 до дома 26.

35. Ул. 1-я Транспортная.

36. Ул. 2-я Транспортная.

37. Ул. Харьковская.

38. Ул. 1-я Шинная.

39. Ул. 3-я Кордная.

40. Ул. 4-я Кордная.

41. Ул. Полевая.

42. Дорога по ул. 18-й Военный городок.

43. Дорога к насосной станции ТЭЦ-5 (от Окружной дороги до поворот к дому № 22 по ул. Рельсовой).

44. Ул. 50 лет ВЛКСМ.

45. Ул. 17-я Рабочая.

46. Ул. 11-я Линия (от ул. Масленникова до ул. 20 лет РККА).

47. Ул. 19-я Рабочая.

48. Ул. 5-я Линия.

49. Ул. 6-я Линия.

50. Ул. 7-я Линия.

51. Ул. Свободы.

52. Ул. 3-я Рабочая.

53. Ул. 5-я Рабочая.

54. Ул. 9-я Рабочая.

55. Ул. 25-я Рабочая.

56. Ул. Потанина.

57. Ул. 30-я Рабочая (от ул. Барабинской до дома № 34 по ул. 30-й Рабочей).

58. Ул. 26-я Рабочая.

59. Дорога по улице Новосибирской, на участке от улицы 9-й Рабочей до улицы 13-й Рабочей.

60. Дорога от Окружной дороги до северных ворот СНТ «Восток».

61. Объекты по обращениям граждан и предписания ОГИБДД УМВД России по городу Омску.

Советский округ

1. Ул. Малиновского.

2. Ул. Лаптева.

3. Бул. Петухова.

4. Ул. Сергея Тюленина.

5. Ул. Горячева.

6. Ул. Проскурякова (мкр Береговой).

7. Ул. Киселева (мкр Береговой).

8. Ул. Никандрова (мкр Береговой).

9. Ул. Косенкова (мкр Береговой).

10. Ул. Андрианова.

11. Ул. Братьев Сазоновых.

12. Красноярский тракт.

13. Пр.-т Королева.

14. Ул. Заозерная.

15. Ул. Т. Белозерова.

16. Ул. М. Никифорова.

17. Ул. 1-я Затонская.

18. Ул. 2-я Затонская.

19 Ул. 50 лет Октября.

20. Ул. 70 лет СибАДИ.

21. Разворотная площадка у остановки «Пос. Ермак».

22. Пр.-т Мира.

23. Объездная дорога (пос. Николаевка) с разворотной площадкой.

24. Ул. Лесная.

25. Ул. Комсомольская (пос. Большие Поля).

26. Ул. Центральная (пос. Большие Поля).

27. Ул. Первомайская (пос. Большие Поля).

28. Пр.-т Культуры.

29. Ул. 4-я Северная.

30. Ул. 6-я Северная.

31. Ул. Малая Ивановская.

32. Проезд от ул. Бархатовой до ул. Заозерной.

33. Ул. 50 лет Профсоюзов.

34. Дорога на мкр Береговой.

35. Ул. Трактовая (мкр Береговой, от ул. Киселева до ул. Косенкова).

36. Ул. Иртышская (мкр Береговой).

37. Ул. Осенняя 2-я (мкр. Береговой).

38. Ул. Пролетарская (мкр. Береговой).

39. Ул. Цветочная (мкр. Береговой).

40. Ул. 1-я Весенняя (мкр. Береговой).

41. Ул. Пригородная.

42. Ул. 1-я Пригородная.

43. Ул. 1-я Поселковая.

44. Ул. 2-я Поселковая.

45. Ул. Мамина-Сибиряка.

46. Ул. Коммунальная.

47. Ул. XIX Партсъезда.

48. Ул. Малунцева.

49. Ул. Стрельникова.

50. Ул. Ереванская.

51. Разворотное кольцо по ул. Стрельникова.

52. Ул. 2-я Ледорезная.

53. Проезд Кохомского (от ул. Кизюрина до пр.-та Академика Королева).

54. Ул. Твардовского.

55. Ул. Студенческая.

56. Ул. ХХ Партсъезда.

57. Ул. Сиреневая (пос. Большие Поля).

58. Ул. 4-я Поселковая.

59. Дорога на мкр Новоалександровский.

60. Ул. Бородина (от ул. Бархатовой до ул. Глинки).

61. Ул. Энергетиков.

62. Ул. Светлая.

63. Ул. Кулибина.

64. Ул. 1-й Башенный переулок, в том числе вблизи дома № 6.

65. Ул. СибНИИСхоз.

66. Ул. 5-й Армии (от ул. Волховстроя до ул. Красный Путь).

67. Разворотная площадка в пос. Юбилейный.

68. Ул. Астрономическая.

69. Разворотная площадка у ТЭЦ-4.

70. Ул. Попова.

71. Ул. Строителей.

72. Ул. Грозненская.

73. Проезд от пр.-та Мира до здания № 183/2 по пр.-та Мира.

74. Объекты по обращениям граждан и предписания ОГИБДД УМВД России по городу Омску.

Центральный округ:

1. Ул. Добровольского.

2. Ул. Чкалова (от просп. К. Маркса до ул. М. Жукова).

3. Ул. Воронкова.

4. Иртышская Набережная, от ул. Ленина до зд. № 12 по ул. Иртышской Набережной.

5. Ул. 7-я Северная.

6. Ул. Маяковского (от просп. Маркса до ул. Куйбышева).

7. Дорога на пос. Степной (от ул. Донецкой до остановки «СНТ Ивушка»).

8. Ул. 10 лет Октября от Окружной дороги до Сыропятского тракта.

9. Ул. Щербанева.

10. Сыропятский тракт (от ул. 10 лет Октября до границы города Омска).

11. Ул. Слободская от ул. 10 лет Октября до ул. Лермонтова.

12. Ул. Рабиновича.

13. Ул. Съездовская (от ул. Декабристов до ул. Куйбышева).

14. Ул. 14-я Судоремонтная.

15. Ул. Ермака (от ул. Куйбышева до ул. Маршала Жукова).

16. Ул. Нахимова.

17. Разворотная площадка общественного транспорта ДП-10.

18. Ул. 11-я Амурская.

19. Ул. 25-я Линия (от ул. Лермонтова до ул. 10 лет Октября).

20. Дорога от Сыропятского тракта до ул. 1-й Кожевенной.

21. Ул.14-я Линия (от ул. Лермонтова до ул. Красных Зорь).

22. Ул. Алтайская.

23. Ул. Судоремонтная.

24. Ул. 24-я Линия (от ул. А. Нейбута до ул. Омская).

25. Ул. 21 Линия.

26. 17-й Военный городок.

27. Ул. 8-я Линия (от ул. 20 лет РККА до ул. Красных Зорь).

28. Ул. Успенского, от ул. Куйбышева до зд. 117А по ул. 5-я Линия.

29. Ул. Красных Зорь (от ул. Куйбышева до зд. 54В по ул. Красных Зорь).

30. Ул. Тарская (от ул. 7-й Северной до ул. 36-й Северной и от ул. Третьяковской до ул. Кемеровской).

31. Ул. Куйбышева .

32. Ул. Стачечная.

33. Ул. Красных Зорь (от дома № 54В по ул. Красных Зорь до ул. 3-й Разъезд).

34. Ул. 1-я Северная.

35. Ул. 2-я Северная.

36. Тимуровский проезд.

37. Спортивный проезд.

38. Ул. 6-я Линия (от ул. 10 лет Октября до ул. Лермонтова).

39. Ул. Декабристов, от ул. Маяковского до зд. № 62 по ул. Масленникова.

40. Ул. Звездова (от ул. Куйбышева до ул. 20-я Линия).

41. Ул. 2-я Совхозная.

42. Ул. 5-й Армии.

43. Ул. 40 лет Ракетных войск.

44. Ул. Зеленая.

45. Дорога к садоводческому некоммерческому товариществу «Березка» (от здание № 97Б по ул. XXII Партсъезда до здания № 110А по ул. XXII Партсъезда).

46. Ул. Партизанская.

47. Ул. Ильинская.

48. Ул. Омская.

49. Ул. 1-я Челюскинцев.

50. Ул. Третьяковская.

51. Ул. Чернышевского.

52 Ул. 2-я Барнаульская.

53. Дорога от ул. 21-я Амурская до ул. Багратиона, в том числе территория площади Праздников (ул. 21-я Амурская, 20Б).

54. Ул. 13 Линия, от ул Лермонтова до улицы 10 лет Октября.

55. Ул. Депутатская (от ул. Фурманова до ул. Беломорстроя).

56. Ул. Фурманова.

57. Ул. Подгорная

58. Ул. Беломорстроя.

59. Ул. Кузбасская.

60. Ул. Кемеровская.

61. Ул. Нейбута.

62. Ул. 20-я Линия.

63. ул. Осоавиахимовская от ул. 4-я Северная до ул. 7-я Северная.

64. Ул. Иркутская.

65. Ул. Учебная (от ул. Потанина до ул. Омская).

66. Ул. 30 лет ВЛКСМ.

67. ул. Краснознаменная (от дома № 6 Донецкого переулка до дома № 26, к. 2 по ул. Краснознаменной).

68. Ул. 27-я Северная.

69. Ул. Арсеньева.

70. Ул. Николая Штанина.

71. Ул. Стороженко.

72. Ул. Универсальная.

73. Ул. 1-я Учхозная.

74. Ул. 2-я Учхозная.

75. Ул. Осоавиахимовская.

76. Ул. Сазонова.

77. Ул. Вавилова (от ул. Октябрьской до ул. 22-й Северной).

78. Ул. 26-я Северная.

79. Ул. 2-я Береговая (от ул. 7-я Ремесленная до ул. 10-я Ремесленная).

80. Ул. 7-я Ремесленная ( от ул. 2-я Береговая до ул. 3-я Береговая).

81. Ул. Косарева (от ул. Красный Путь до зд. 34 по ул. Косарева).

82. Дорога на пос. Загородный.

83. Ул. Съездовская (от просп. К. Маркса до ул. Пушкина).

84. Ул. Степная (от ул. 10 лет Октября до ул. Лермонтова и от ул. Маяковского до ул. Ермака).

85. Ул. Долгирева (от ул. 22-й Северной до ул. Средней).

86. Объекты по обращениям граждан и предписания ОГИБДД УМВД России по городу Омску.