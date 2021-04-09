«Почему 8 лет, если извращенец умер от обморожения?»: Омский боец Шлеменко поддержал уфимца, убившего педофила

Спортсмен уже не первый раз поддерживает Владимира Санкина. Фото: VK Александра Шлеменко

Омский спортсмен, боец ММА Александр Шлеменко, и раньше высказывался в поддержку Владимира Санкина, который заступился за двух детей и случайно убил педофила. Все это произошло в прошлом году в Уфе. К Владимиру обратился ребенок и рассказал, что в подъезде к нему и его другу приставал какой-то мужчина. Владимир не остался в стороне и побежал в указанный дом, чтобы не допустить никаких развратных действий в отношении детей. После драки 54-летний Зайцев скончался. В суде выяснились и другие обстоятельства дела, после которых все перестало быть таким однозначным. Санкину вынесли приговор виде 8 лет лишения свободы. Такое наказание многим показалось лишком суровым, в их числе и Александр Шлеменко.

Он даже отправился на программу "Прямой эфир", посвященную этой теме, чтобы поддержать уфимца.

- Я здесь как многодетный отец и общественный деятель. И мне не понятно, зачем мы создаем такой прецедент. У нас в стране и так проблемы с тем, что люди остаются равнодушными и не помогают друг другу. Да, я готовлюсь к бою, но приехал, чтобы поддержать Владимира. Я попросил знакомого адвоката разобраться в деле, и для меня там многое не понятно. Почему 8 лет, если педофил умер от обморожения? И Владимир признавал свою вину и просил о снисхождении? - заявил в эфире Шлеменко.

Позже он опубликовал пост в Instagram, где еще раз обозначил свою позицию. Он снова напомнил, что приговор был очень жестоким, и Владимир заслуживает снисхождения.

- Приехал поддержать Владимира Санкина, который убил педофила, домогавшегося до пацанов, причем педофил был рецидивист, имеющий три срока, по аналогичным преступлениям. За то, что Владимир Санкин не прошел мимо, а вступился за ребят, получил 8 лет строгого режима, хотя судмедэкспертиза установила, что педофил умер от обморожения. Я считаю, что Владимир Санкин не виновен и 8 лет-это слишком большой срок. Это лично мое мнение, которое как мне кажется, разделяют миллионы! - написал омский спортсмен.

В комментариях многие читатели Александра поддержали его позицию.