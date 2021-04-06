В Омске с трудом нашли дедушку, который ушел искать старый дом

Пенсионера нашли волонтеры среди пустых дач. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

В выходные, когда большинство омичей наслаждались отдыхом и планировали, как провести время, в поисковой отряд обратились обеспокоенные омичи. Они сообщили о том, что пропал 79-летний Петр Иванович. У пенсионера проблемы с памятью, и он отсутствует дома уже 9 часов. Сначала родные пробовали сам искать Петра и совсем не сразу поняли, что не справятся.

Такие поиски могут закончиться быстро, достаточно обзвонить больницы, а могут затянуться надолго. Волонтеры надеялись, что именно в больнице Петра и найдут, но после прозвона стало ясно – пенсионер туда не поступал. Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» разделились на группы и начали прочесывать улицы недалеко от дома пропавшего. Родственники рассказали, что не так давно переехали, поэтому дедушка мог отправиться по рассеянности искать старый дом. Это одновременно облегчило и усложнило задачу волонтерам. С одной стороны, стало понятно, в каком направлении работать, а с другой стороны, в там районе много дач и СНТ, территория поисков очень большая. Но, несмотря ни на что, волонтеры начали методично осматривать все ближайшие товарищества. Уже давно стемнело, на улице похолодало и стало совсем неуютно.

- Мы зашли на территорию СНТ, начали выполнение задачи. Видим, что стоит одинокий дедушка. Темно, на улице никого, дедушка немного растерян. Внешне похож на пропавшего. Подошли, спросили, как зовут, нужна ли помощь, - сообщила одна из групп.

Как отметили в отряде «ЛизаАлерт», разговорить пенсионера удалось не сразу, но со временем он понял, что ему могут помочь. Представился Петром Ивановичем, но о том, как здесь оказался, рассказать не смог. Пенсионер сильно замерз и был явно напуган. Волонтеры привезли его в штаб, где вестей ждали взволнованные родственники. Это оказался именно пропавший Петр Иванович. Оказалось, дедушка бродил по улицам, пытаясь найти дом в трех километрах от него. В безлюдном СНТ некому было помочь растерянному Петру, там никто постоянно не живет. Дедушка практически сутки провел на улице промозглой весной.