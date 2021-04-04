«Душа не выдержала»: Омичи устроили заплыв на рафте по ледяному Иртышу

Экстремалы устроили заплыв по реке в центре Омска. Фото: «100 необычных мест Омска и Омской области»

Несмотря на то, что в Омске на Иртыше еще даже не было ледохода – его ожидают ближе в середине апреля – отчаянные сиряки уже открыли сезон навигации. Они спустили рафт и поплыли по проруби в реке.

Экстремалы, провели стрим, дав своим зрителям возможность присоединиться к приключениям, не рискуя при этом жизнью. Все происходящее транслировал паблик «100 необычных мест Омска и Омской области».

Сначала спортсмены гребли против течения, потом повернули и позволили реке вернуть их на место. Кстати, выбраться на берег оказалось непростой задачей – вода там доходит людям до пояса. В итоге все закончилось благополучно.

Фото: «100 необычных мест Омска и Омской области»

– Обычно мы начинаем сезон в мае, – рассказал один из участников экстремального заплыва. – Но в этот раз душа не выдержала, решили сплавиться в апреле. Погода отличная, +3 градуса. Вода холодная.

Впрочем, идея с рафтом в ближайшее время может пригодиться не только экстремалам, но и простым горожанам, чтобы пробилаться по улицам. С приходом весны Омск снова превратился в Венецию, а дороги – в каналы, преодолеть которые можно только на лодке.

На реке же «Комсомолка» настоятельно не рекомендует повторять этот эксперимент неподготовленным людям. Это может быть смертельно опасно. Кстати, также не стоит выходить и на остатки льда на Иртыше и Оми. Сегодня, 4 апреля, в областном МЧС сообщили о закрытии всех ледовых переправа в Омской области.