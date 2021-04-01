«Ростелеком» совместно с Mail.ru Group запустили «Сферум»

За последний год в образовании произошли изменения, которые без преувеличения можно назвать революционными. Цифровые технологии открыли новые возможности для обучения.

Сделать учебный процесс качественным, удобным и безопасным – вот главные задачи, которые призвана решить российская образовательная платформа «Сферум». Ее онлайн-презентация состоялась в ТАСС. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев и генеральный директор компании «Цифровое образование» Рубен Акопов рассказали, как будет работать платформа и почему российские школьники только выиграют от запуска этого проекта.

Итак, что же такое «Сферум»? Это бесплатная российская платформа видео-конференц-связи, которая предназначена для того, чтобы ученики, педагоги и родители могли эффективно взаимодействовать. Активное участие в ее разработке приняла компания «Ростелеком».

- Цифровая образовательная среда — один из важных элементов качественной образовательной системы, - считает Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Сохраняя в основе классический традиционный очный формат школьных занятий, мы расширяем возможности образовательного процесса, используя цифровые решения в помощь и поддержку и учителям, и школьникам, и их родителям. «Сферум» — это и возможность оставаться в учебном процессе для болеющих школьников, и постоянная связь с классом в случае отъездов, и надежная коммуникация учителей и родителей. Уверен, что платформа поможет сделать обучение более комфортным и результативным для школ по всей России.

«Сферум» основан на технологиях социальной сети «ВКонтакте», а «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф. Как пояснил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, работа над проектом шла совместно с Mail.ru Group. У «Ростелекома» уже есть опыт цифровизации сферы образования: компания подключала школы страны к высокоскоростному интернету и занимается организацией видеонаблюдения во время ЕГЭ. Что касается разработанной специалистами компании цифровой платформы, то возможности ее огромны.

- События 2020 года привели к ускоренной цифровизации всех сфер нашей жизни, включая образование, - комментирует Владимир Кириенко. Школьникам и учителям пришлось в крайне сжатые сроки переходить на дистанционный формат обучения. В процессе стали очевидны технические и организационные сложности при использовании непрофильных сервисов, в том числе зарубежных. Наша платформа «Сферум» разработана специально для учебного процесса, она включает в себя все необходимые способы цифрового взаимодействия. В дальнейшем «Сферум» будет постоянно совершенствоваться, исходя из возникающих потребностей учеников, родителей и школ, предлагая полезные и защищенные сервисы.

В перспективе на платформе смогут зарегистрироваться и родители. Это позволит проводить дистанционные собрания, расширит возможности общения родителей с педагогами и поможет быть в курсе успеваемости детей.

Платформа уже протестирована в более чем тысяче школ в 15 субъектах России, ее возможностями успешно пользуется более 28 тысяч человек. В числе пилотных регионов есть и Омская область.