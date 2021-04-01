«Били, обливали холодной водой и морили голодом»: Омич рассказал, как его пытали в реабилитационном центре для алкозависимых

Несколько месяцев омичу пришлось провести в нечеловеческих условиях. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

О непростых буднях в реабилитационном центре для алкозависимых «Сила трезвости», спустя несколько лет после освобождения рассказал один из их бывших пациентов. Он связался с адвокатом Александром Шаханиным, чтобы рассказать свою историю. В центре, который находится в дереве Смирновка Нижне-Омского района, он побывал в 2019 году.

Омич попал в реабилитационный центр неожиданно для себя. Вечером в дверь его квартиры постучали. На пороге оказалось несколько крепких мужчин, которые ничего толком не объяснив скрутили Артура и увезли за 200 километров от Омска. Уже на месте ему сказали, что за его реабилитацию заплатила семья и ему придется остаться.

- Там мне сказали, что за меня заплачены деньги, я не верил этому. Меня тоже заставляли подписать какие-то бумаги, но как меня ни били, как ни лупили, я не подписал. Я, конечно, понес, серьезные последствия за это — мне сломали нос в двух местах, выбили передние зубы, - рассказал омич. Его заставляли подписать документы о добровольном согласии на проведение реабилитации. Забегая вперед, никакой квалифицированной помощи в борьбе с зависимостью мужчина не получил.

Родственники хотели вылечить Артура от зависимости и оплатили ему пребывание в реабилитационном центре. Никто даже не предполагал, чем это может обернуться.

После избиения омича насильно заперли в комнате и приставили надзирателя. Оставаться здесь после избиений Артур уже точно не собирался. Но чтобы сбежать пришлось подождать.

- Однажды надзиратель заснул, и я впервые остался в комнате один. Я схватил куртку и калоши и побежал куда глаза глядят. Я тогда даже не знал, что это за деревня и где она находится. Но оказалось, что деревня очень глухая. Пробежав сто метров по снегу по пояс, я выдохся, - рассказал на видео бывший пациент. Артур немного набрался сил и решил вернуться в деревню. Его главной целью был телефон. Мужчина рассчитывал проскользнуть мимо охраны и позвонить в полицию. Ему почти удалось прошмыгнуть в дом незамеченным, когда во дворе его учуяли собаки и подняли шум. Несколько бригад из реабилитационного центра тутже прибыли на место и снова поймали омича.

- После этого я 8 суток отсидел в чулане. Мне давали только полстакана чая и горбушку хлеба, за все время кинули только одну луковицу. После этого меня спустили, заставили покаяться перед группой, потому что они тоже несли наказания. Из-за того, что был сбежавший, всех остальных лишали каких-то бытовых вещей, - вспоминает Артур. – Сахара там не давали или на перекур не пускали. После этого мне привязали цепью к ноге пень, чтобы я не сбежал и еще на несколько дней посадили в подвал.

На этом злоключения Артура не закончились. Его продержали в центре еще около пяти месяцев в нечеловеческих условиях. Родители мужчины забеспокоились, что все это время не могут связаться с сыном и не получают никаких вестей о его состоянии. Родственники начали активно звонить и требовать встречи с сыном. Тогда сотрудники центра решили немного успокоить их и дать возможность пообщаться с Артуром

- Перед тем, как они позвонили, сказали мне: «Тебе мало? Мы тебя тут убьем и закопаем. Скажем, что ты замерз, если не ответишь то, что нам нужно. Скажи, что тебе здесь хорошо, домой не хочешь и на них сильно обижен. Все должно остаться, как есть». У меня выхода не было. От такой жизни хотелось веревку на шею накинуть. Поэтому я набрался то ли смелости, то ли отчаяния и, когда включили громкую связь, закричал: «Пап, забери меня отсюда! Они издеваются, бьют. Здесь ужасно», - рассказал Артур.

Мужчина также отмечает, что после такого обращения ему остались не только телесные, но и психические травмы. Он говорит, что все угрозы и претензии в свой адрес до сих пор воспринимает буквально.

После того, как видео попало в сеть, условиями содержания людей в реабилитационном центре «Сила трезвости», который уже успел сменить свое название и продолжает функционировать, заинтересовались прокуратура и следственный комитет.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба прокуратуры по Омской области:

- Основанием для проведения проверки послужили сведения, опубликованные в СМИ, о том, что в отношении проходивших курсы реабилитации от зависимости граждан осуществлялись противоправные деяния. В ходе надзорных мероприятий опубликованная информация будет проверена, в случае подтверждения фактов неправомерных действий им будет дана правовая оценка.

Пресс-служба СУ СК по Омской области:

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится доследственная проверка по информации, размещенной в средствах массовой информации, о незаконном ограничении свободы и избиении граждан в 2019 году в реабилитационном центре, расположенном в д. Смирновка Нижне-Омского района Омской области. В ходе проверки будут выяснены правовые основания для осуществления центром реабилитационных мероприятий, опрошены работники и пациенты, в случае подтверждения доводов о совершении противоправных действий в отношении лиц, страдающих алкогольной зависимостью, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.