В Омске водитель задавил двух женщин и ребенка, сдавая назад

Авария произошла в вечернее время во дворе многоэтажки. Фото: Сергей ГАПОН

Накануне ДТП с пострадавшими произошло в одном из дворов Кировского округа. После недавнего снегопада и заморозков на дорогах Омска в некоторых местах появился гололед. Особенно это стало заметно в междворовых проездах, где скопилось много снега. По такой скользкой дороге во дворе дома №8 на улице 70 лет Октября недалеко от остановки Поворотная и шли две женщины с 4-летней девочкой. Ничего не предвещало беды, когда всех их сбила машина. К счастью, столкновение было не очень серьезным.

Так выглядит место происшествия. Дорога действительно выглядит скользкой. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

О случившемся тут же сообщили в полицию. Сотрудники выехали а место ДТП и установили, что наезд совершил 25-летний водитель иномарки фирмы «Шкода». Около 18:30 он пытался задним ходом выехать со двора и не заметил двух женщин 60 и 35 лет, которые переводили через дорогу возле дома 4-летнюю девочку. По возрасту пострадавших можно предположить, что это были бабушка, дочь и внучка. После аварии всех троих в больницу забрали медики. О серьезных травмах, полученных пешеходами, в пресс-службе полиции не сообщили.

Сейчас в обстоятельствах аварии в микрорайоне Тополиный на Левобережье разбираются следователи. После нее установят все причины произошедшего, и будет принято решение относительно вины ее участников.