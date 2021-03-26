«Я не нарушитель, все сделал правильно»: Появилось видео задержания пьяного подростка, устроившего аварию на Левом берегу в Омске

К счастью в ДТП никто не пострадал. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неожиданный сюрприз ждал полицейских на месте аварии в Кировском округе. Ранним утром в полицию поступило сообщение о ДТП, которое произошло недалеко от омского автовокзала на Левом берегу. Сообщили, что с дороги вылетела старенькая "копейка" и врезалась в ограждение. Все произошло около 6:20 утра 26 марта.

На месте происшествия следователи предварительно установили, что водитель двигался по улице Степанца и на повороте на улицу Лукашевича не справился с управлением на скользкой дороге. Из-за этого водитель врезался в дорожное ограждение. Как оказалось, за рулем в момент аварии находился 16-летний подросток, который был еще и пьян. К счастью, серьезных травм он не получил, медики скорой осмотрели его на месте аварии и серьезных травм не нашли. Проходить медицинское освидетельствование подросток отказался.

Как выяснили следователи, автомобиль марки ВАЗ 2101 парень купил накануне у неизвестного мужчины и решил прокатиться. В момент опроса подросток даже не сразу понял, о чем идет речь, когда полицейский рассказывал об обстоятельствах аварии.

- Какие ограждения? Я тормозил. И вообще, может, это не я наехал. Там все по правилам было, - уверенно сказал задержанный.

Оказалось, что чуть ранее подростка уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Это тоже был отечественный автомобиль, правда модель чуть посвежее, чем "копейка", ВАЗ 2109. Сейчас же 16-летнему нарушителю грозит сразу три административных дела: за езду в нетрезвом виде, за езду без прав и за управление незарегистрированным автомобилем.

- Я правонарушитель? Я все правильно сделал, - усмехнувшись сказал подросток, когда ему сообщили, что составят административный протокол.