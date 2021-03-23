«Что это за закон такой?»: Модель из Омска уверена, что ее мужа несправедливо посадили на 11 лет за похищение человека

Оксана Андронова считает, что ее супруг оказался за решеткой несправедливо. Фото: Instagram.com

В настоящую детективную историю попал муж омской красавицы, модели и в прошлом "Миссис Омска" Оксаны Андроновой. Роман Андронов - крупный бизнесмен в сфере перевозок. В 2017 году у него начались проблемы. Предприниматель обнаружил, что со счетов одной из его фирм, находящихся в Новокузнецке, исчезли 33 миллиона рублей.

Как и почему - следствие не уточняет. Однако, по версии следственного комитета, по Кемеровской области омский бизнесмен решил сам найти виновника. Для этого он нанял адвоката, а тот еще двоих знакомых. Совсем скоро ниточки привели к 38-летнему жителю Новокузнецка. Компания пригласила его в офис к юристы и там началось. С жителя Кузбасса потребовали пропавшие деньги и начали избивать. Мужчину удерживали две недели на съемных квартирах и все это время периодически избивали.

- Утверждения мужчины, что он ничего не знает о пропавших деньгах, не убедили обвиняемых. Затем на протяжении двух недель они удерживали его на съемных квартирах, где продолжали избивать. При этом они заставили потерпевшего написать расписку, что он передаст им 4 млн рублей. Через некоторое время злоумышленники, убедившись, что гражданин ничего не знает о местонахождении денежных средств, отпустили его, - рассказали в пресс-службе следственного комитета по Омской области.

Потерпевший долго не думал: и обратился в полицию и ФСБ. В итоге компанию расследователей-самоучек арестовали. Супруга омской модели Оксаны Андроновой приговорили к 11 годам тюрьмы за вымогательство и лишение человека свободы.

Правда, у модели своя версия событий. По ее словам, обратившийся к правоохранительные органы житель Новокузнецка не раз кидал людей на деньги. То же самое он проделал и с ее супругом Романом Андроновым. А якобы благодаря связям в силовых структурах сумел избежать наказания.

- История началась в 2017 году, когда омский предприниматель Роман Андронов с другом Громаком Евгением заключили договор на поставку оборудования с новокузнецким коммерсантом Гаврюшко Александром. Фирма Гаврюшко ООО «Транзит-Авто» должна была поставить оборудование для фирм Романа Андронова, за что эти фирмы перечислили 33 млн 400 тыс. рублей в ООО «Транзит-Авто», - рассказала Оксана Андронова в своем Instagram. - Накануне передачи оборудования Гаврюшко сообщил моему мужу Роману, что поставки не будет и что перечисленные ранее деньги 33 млн 400 тыс. он готов вернуть Роману Андронову наличными. Однако приехав к месту встречи Андронов и Громак увидели, как прибывшего на встречу Гаврюшко задерживают сотрудники полиции. Впоследствии оказалось, что такой задержание было инсценировкой Гаврюшко, а сотрудники полиции — на самом деле его друзья, которых он попросил изобразить задержание.

Омская модель уверяет: предприниматель из Новокузнецка неоднократно обманывал людей и продолжает это делать. А свое расследование ее муж с адвокатом начали проводить, когда обратились в полицию и поняли, что их "кинули".

- Для того, чтобы вернуть деньги законным путем, они обратились с заявлением о преступлении в полицию, параллельно стали проводить собственное расследование вместе с новокузнецким адвокатом Егоровым Павлом, и своими знакомыми Ястребовым Виталием и Кривицким Кириллом. Мне нужна максимальная огласка по этому несправедливому приговору! Мне нужны люди, которые смогут побороться за правду! - добавила "Вице-миссис Россия" из Омска Оксана Андронова.