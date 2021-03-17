В Омске молодая мать во время купания утопила 8-месячного сына, а наутро умерла сама

Трагедия случилась ночью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагическая и пока крайне запутанная история произошла на выходных в одном из домов на Левом берегу Омска. Со стороны семья Семеновых (фамилия изменена) казалась вполне благополучной. 32-летний супруг Алексей (здесь и далее имена изменены) работает на хорошей должности на одном из крупнейших промышленных предприятий. Его жена Мария в прошлом году родила их первенца – долгожданного, здорового и красивого мальчика Данила.

Но тут с классиком можно поспорить: не все счастливые семьи счастливы одинаково. Часто о боли и недопонимании между супругами знают только они сами. Поэтому новость о случившемся с ними даже для близких родственников и друзей оказалась громом среди ясного неба.

Знавшие семью рассказали «Комсомольской правде в Омске», что Алексей вернулся домой после ночной смены. Сначала увидел жену, которая бродила по квартире в полусознательном состоянии. Испуганный муж вызвал ей скорую. Но самое страшное ждало его впереди. Не найдя в кроватке 8-месячного сына, омич кинулся его искать и вскоре обнаружил тело Дани, плававшее в ванне. Малыш захлебнулся в воде и умер.

С большой долей уверенности можно утверждать, что случившееся не было несчастным случаем во время купания. Погибшего мальчика нашли в одежде и памперсе. Кроме того, Мария решила его «искупать» не в специальной детской ванночке, которая стояла тут же, а в большой ванне, заполненной водой до краев.

Мать допросить не удалось, она так и не пришла в себя. Женщину на скорой увезли в реанимацию, но токсикологи спасти ее уже не смогли. По предварительным данным, молодая женщина скончалась из-за возможного отравления.

Напомним, семья, где все случилось – благополучная, раньше в поле зрения правоохранителей не попадала. По предварительным данным, Мария после родов долгое время находилась в подавленном состоянии. Но супруг ни разу не видел, как жена употребляет наркотики – а пропустить такое, если живешь с человеком постоянно, довольно сложно. Основной вопрос сейчас, где молодая мама взяла психоактивное вещество, был ли тот раз первым или она уже какое-то время принимала «антидепрессант». И, если принимала, то по чьему совету. Пока ответов нет.

Накануне маму и ее малыша похоронили. В силовых структурах нам подтвердили факт случившегося. Что именно могло произойти в ту злополучную ночь, когда Мария осталась одна дома, сейчас устанавливают в областном Следственном комитете.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 13 марта 2021 г. в квартире дома, расположенного в Кировском округе г. Омска, тела 8-месячного ребенка, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.