В Оми обнаружили экстремально высокое содержание марганца

В пробах из Оми, взятых в черте города, обнаружили критическое содержание опасного вещества. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Омичи уже привыкли ощущать неприятные запахи в воздухе над городом. Это практически всегда означает наличие вредных выбросов, о которых люди сообщают в надзорные органы и распространяют информацию через соцсети. В прошлом году омичи часто привлекали внимание к таким проблемам. Но вот почувствовать загрязнения воды уже сложнее, особенно сейчас, когда реки еще скованы льдом даже в черте города.

За состоянием воды продолжают следить в Обь-Иртышском УГМС, и, по их последним данным, в омских реках содержание опасных веществ превысило предельно допустимые значения в несколько десятков раз. Так в сообщении метеорологов говорится о том, что в пробах воды, которые взяли на реке Омь на 1 километр выше устья и на 100 метров выше по течению от деревни Ростовка 9 марта, нашли экстремально высокие загрязнения марганцем. Показатели в 80 раз превысили допустимые значения. Среднее содержание химического вещества составило около 0,8 мг/литр.

Чуть раньше пробы были взяты и в мелких реках в разных районах области. Загрязнениям марганцем подверглись такие реки как Большой Аев, Уй и Артынка. Там обнаружили в половину меньше марганца, чем в Оми, но уровень загрязнения все равно остается высоким.

Ранее специалисты УГМС уже сообщали о загрязнении рек марганцем, но тогда это списали на природные явления и уточнили, что превышение содержания вещества нормально для рек, берущих истоки в болотах. Марганец является тяжелым металлом, увидеть который в воде можно только в очень большой концентрации, в остальных случаях без специальных анализов понять, есть ли в водоеме его превышение, не возможно.