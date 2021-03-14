Каждый день Масленицы уникален и наполнен глубоким смыслом

Приято в этот день навещать близких, обнимать, обмениваться поцелуями, прося прощения друг у друга за прошлые обидные слова и поступки. Соломенную девушку Масленицу, которая олицетворяла зиму, последний раз катали на санях, а затем отправляли в прощальный костёр.

Готовим Попадьин пирог — блинница с творогом и яйцами. Название происходит от того, что священников обычно одаривали творогом, варёными яйцами и блинами.

Для теста:

- Молоко ВНИМИ СИБИРЬ 3,2% - 500 мл

- Желток яйца – 1 шт.

- Яйцо сырое – 1 шт.

- Мука – 100-150 г

- Сливочное масло ВНИМИ СИБИРЬ 82,5% - 2 ст.л.

- Соль щепотка

- Сахар – 1,5 ст.л.

Для начинки:

- Яйцо варёное – 2 шт.

- Яйцо сырое – 1 шт.

- Творог ВНИМИ СИБИРЬ 9% - 300 г

- Соль – щепотка

- Сахар – 1,5 ст.л.

Для заливки:

- Сметана ВНИМИ СИБИРЬ 20% - 300 г

- Яйцо сырое – 1 шт.

- Соль – щепотка.

Печём блины

Подогреваем молоко, добавляем сырые желток и 1 яйцо, соль, сахар и всё взбиваем. Добавляем растопленное сливочное масло. Всыпаем просеянную муку столько, чтобы получилось жидкое разливное тесто. Выпекаем 7 тонких блинов.

Делаем начинку

Протираем творог и смешиваем с сырым яйцом, солью и сахаром. Добавляем мелко порубленные яйца и всё перемешиваем.

Делаем заливку

Взбиваем сметану с яйцом и щепоткой соли.

Готовим пирог

1. Дно глубокой сковороды смазываем тонким слоем сливочного масла. Укладываем на сковороду блин и распределяем по нему начинку. Накрываем вторым блином.

2. Следующий ярус покрываем начинкой, затем заливкой и накрываем третьим блином.

3. Доходим до самого верхнего блина, его обмазываем только заливкой и присыпаем сахаром. Можно добавить тертый орех по вкусу.

4. Сконструированную блинницу отправляем в духовой шкаф и выпекаем при температуре 180 градусов до румяного цвета.