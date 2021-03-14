Каждый день Масленицы уникален и наполнен глубоким смыслом

Приято в этот день навещать близких, обнимать, обмениваться поцелуями, прося прощения друг у друга за прошлые обидные слова и поступки. Соломенную девушку Масленицу, которая олицетворяла зиму, последний раз катали на санях, а затем отправляли в прощальный костёр.
Готовим Попадьин пирог — блинница с творогом и яйцами. Название происходит от того, что священников обычно одаривали творогом, варёными яйцами и блинами.
Для теста:
- Молоко ВНИМИ СИБИРЬ 3,2% - 500 мл
- Желток яйца – 1 шт.
- Яйцо сырое – 1 шт.
- Мука – 100-150 г
- Сливочное масло ВНИМИ СИБИРЬ 82,5% - 2 ст.л.
- Соль щепотка
- Сахар – 1,5 ст.л.
Для начинки:
- Яйцо варёное – 2 шт.
- Яйцо сырое – 1 шт.
- Творог ВНИМИ СИБИРЬ 9% - 300 г
- Соль – щепотка
- Сахар – 1,5 ст.л.
Для заливки:
- Сметана ВНИМИ СИБИРЬ 20% - 300 г
- Яйцо сырое – 1 шт.
- Соль – щепотка.
Печём блины
Подогреваем молоко, добавляем сырые желток и 1 яйцо, соль, сахар и всё взбиваем. Добавляем растопленное сливочное масло. Всыпаем просеянную муку столько, чтобы получилось жидкое разливное тесто. Выпекаем 7 тонких блинов.
Делаем начинку
Протираем творог и смешиваем с сырым яйцом, солью и сахаром. Добавляем мелко порубленные яйца и всё перемешиваем.
Делаем заливку
Взбиваем сметану с яйцом и щепоткой соли.
Готовим пирог
1. Дно глубокой сковороды смазываем тонким слоем сливочного масла. Укладываем на сковороду блин и распределяем по нему начинку. Накрываем вторым блином.
2. Следующий ярус покрываем начинкой, затем заливкой и накрываем третьим блином.
3. Доходим до самого верхнего блина, его обмазываем только заливкой и присыпаем сахаром. Можно добавить тертый орех по вкусу.
4. Сконструированную блинницу отправляем в духовой шкаф и выпекаем при температуре 180 градусов до румяного цвета.