«Соскучился по людям»: В Большереченском зоопарке проснулся медведь Кузя

Кузя пока еще сонный, но очень рад общению с людьми. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Несмотря на то, что погода говорит об обратном, весна уже точно не за горами. В Большереченском зоопарке проснулся гималайский мишка Кузьма. На видео его выхода из берлоги, заметно, что косолапый немного недоумевает, почему на улице еще столько снега, и всем своим видом показывает, что принял опрометчивое решение. Однако он все равно рад видеть давних друзей.

– Кузя пока неактивный, не хочет играть. Зато очень соскучился по людям, по общению. Первым делом отправился здороваться с нашими сотрудниками, – рассказывает начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова.

А вот белая медведица Забава бодра в любое время года – полярные мишки в спячку не впадают. Фото: Наталья БОЛОТОВА

Несколькими днями ранее окончательно проснулась Соня. Она, вообще, не любит спать. Напомним, эта бурая медведица попала в Большереченский зоопарк два года назад совсем малышкой. Ее мать убили браконьеры, а саму малышку, брошенную в лесу на верную смерть, спасли нашедшие ее сельчане. Обычно мишек всему учит мама, а Соня – сирота. Поэтому в первую зиму она не впадала в спячку – просто не знала, как это делать. В прошлую зиму она, наконец, научилась. А этой зимой снова почти бодрствовала.

– Она весь день и ночь спала, но каждое утро просыпалась и выходила к завтраку, – объясняет Наталья Болотова. – Сейчас она уже совсем веселая, бегает, радуется жизни и весне.